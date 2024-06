Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik heb voor 1500 euro aan parfum gekocht’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 21-jarige Lucas, die vaak van de ene in de andere verzameling valt.

Beroep: stagiair in de creatieve sector

Woonsituatie: thuiswonend

Netto maandsalaris: 250 euro stagevergoeding

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Heel zelfstandig. Van jongs af aan moest ik veel zelf betalen. Op mijn 11de had ik voor het eerst een bijbaantje, een beetje in dienst bij mijn broer. Hij had een folderwijk en ik hielp hem dan. Later nam ik de wijk van hem over. Volgens mij verdiende ik 20 euro per week en was ik ongeveer 4 uur bezig.

Heel vaak had ik daar natuurlijk geen zin in. Maar het was voor mij de enige manier om leuke dingen te kopen. Zakgeld kreeg ik alleen toen ik heel jong was; niet ouder dan 10 jaar. Ik kreeg misschien 2 euro per maand.”

Werd er thuis over geld gesproken?

„Ja, mijn vader is financieel adviseur, dus hij sprak wel over geld. Maar toen ik jong was, raakte hij verwikkeld in rechtszaken met zijn compagnon. Dat ging over geld en uiteindelijk is dat bedrijf uit elkaar gevallen. In die periode zaten mijn ouders redelijk krap. Daar waren ze open over, tot op zekere hoogte. Ik wist genoeg voor wat een 12-jarige zou moeten weten. Mijn moeder had gelukkig nog wel een inkomen in die tijd, maar mijn vader was de hoofdkostwinner. Na die periode van rechtszaken is mijn vader weer in loondienst gaan werken. Doordat ik enigszins wist wat er speelde, had ik ook begrip voor de situatie.

Natuurlijk was het soms wel lastig om te zien hoe het bij vriendjes om mij heen ging. Mijn twee beste vrienden waren jongens die het thuis goed hadden. Soms kon ik daarom jaloers op hen zijn.”

Je bent zelf student. Hoe bekostig je het leven?

„De afgelopen maanden heb ik 550 euro per maand geleend. Daarnaast krijg ik 120 euro vanuit de basisbeurs en 260 euro prestatiebeurs, daarnaast krijg ik nog zorgtoeslag. Er komt ongeveer 1000 euro per maand binnen.

Het grootste gedeelte daarvan gaat naar het collegegeld. Dat is 300 euro per maand, volgend jaar gaat dat zelfs naar 350 euro per maand. Ik woon nog thuis, dus dat scheelt veel geld. Ik heb trouwens wel een airco die aardig wat stroom verbruikt, dus die stroomkosten betaal ik zelf. En verder heb ik soms kosten aan hooikoortsmedicatie, lenzen, mijn telefoon, de zorgverzekering. Daar gaat mijn geld naartoe.”

Ben je veel met geld bezig?

„Ja, heel veel. Ik ben altijd slecht geweest in sparen, maar de laatste tijd gaat dat beter. Ik wil namelijk graag uit huis, maar ik heb me gerealiseerd dat als ik een borg van 1200 euro moet betalen, mijn buffer zo goed als op is. Daarom heb ik nu allerlei potjes aangemaakt in de app van mijn bank. Daardoor gaat het sparen nu wel iets beter. Maar ik doe ook nog wel impulsaankopen.

Soms heb ik ineens een nieuwe verzamel-hobby. Eén van mijn verzamelingen is een collectie aan parfums. Laatst heb ik er weer eentje van 250 euro gekocht. Dat gaat dan in mijn hoofd zitten en op een gegeven moment moet ik het dan kopen. Dan ben ik er in mijn hoofd de hele tijd mee bezig en voelt het alsof ik het nodig heb. Achteraf vraag ik me soms dan af of het écht nodig was.

Mijn verzameling bestaat intussen uit zo’n vijftien parfums. Bij elkaar heeft dat wel 1500 euro gekost denk ik. Daar ben ik niet trots op, maar ook weer wel. Ik vind het belangrijk om goed voor de dag te komen, qua kleding, maar ook qua geur. Als iemand niet lekker ruikt, vind ik dat heel vervelend, dus dan wil ik zelf niet die persoon zijn.”

Je leent geld bij DUO voor je studie, hoe vind je dat?

„Daar sta ik redelijk nuchter in. Mijn studieschuld is nu 20.000 euro. Dat is veel geld, maar ik ga ervan uit dat ik dat kan terugbetalen. Ik heb 35 jaar de tijd om dat af te lossen, dus dat moet lukken. Mijn vader heeft de lening voor mij afgesloten toen ik begon met studeren, dus dat is voor mij geen hele actieve keuze geweest.”

Wat vind je van geld?

„Ik haat soms dat geld bestaat, maar het is fijn om geld te hebben. Het is natuurlijk logisch dat er een valuta bestaat, maar het is heel overheersend. Ik vind het insane voor hoeveel dingen je geld nodig hebt en hoeveel geld je voor dingen nodig hebt. Wat mij betreft ligt de focus in de maatschappij te veel op geld. Laatst zag ik een grafiek, waaruit bleek dat mensen in hun twintiger jaren meer tijd spenderen met collega’s dan met hun partner. Dat is eigenlijk niet normaal.

Geld is ook heel bepalend. Ik woon nu niet in dezelfde plaats als mijn vrienden. Als ik naar hen toe wil, heb ik geld nodig voor het ov. Ik zou graag mijn rijbewijs willen halen, dat kost geld. Als ik ergens een drankje wil doen, kost dat geld. Eigenlijk kost alles geld.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ja, dan ben je veel minder bezig met de vraag of je iets wel of niet kunt veroorloven. Ik zou dan meer ruimte hebben om hobby’s op te pakken en uit te oefenen, bijvoorbeeld. Op dit moment ben ik van plan om ergens anders te gaan wonen en m’n rijbewijs te halen, het zou wel fijn zijn als ik die extra financiële ruimte heb.

Er zijn veel dingen die ik ooit wil doen, bijvoorbeeld het spelen van elektrische gitaar, maar daar heb ik geen geld voor. Dat is met veel hobby-dingen zo.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Dat denk ik wel, dan heb je vrijwel geen uitdaging meer in het leven. Het voordeel is wel dat je kunt kopen wat je wil en het zou denk ik wel als een prestatie voelen om veel geld te hebben. Je kunt met ‘te veel geld’ eindeloos op vakantie, maar toch denk ik dat hobby’s ook gaan vervelen als al je vrienden wel aan het werk zijn en jij niet.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Bij mijn vrienden ben ik ook een gever. Ik vind het heel leuk om uit eten te gaan of voor een kleinigheidje dat ik betaal geen tikkie te sturen. Ik vind het juist fijn om te kunnen delen.”

„Geld maakt gelukkig in combinatie met sociale relaties. In je eentje heb je niets aan geld, of misschien slechts een paar weken of maanden. Op de lange termijn zijn de mensen om je heen veel belangrijker.”

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

