Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik spaar bijna 900 euro per maand’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 26-jarige Anne, die maandelijks zo’n 900 euro spaart.

Beroep: ambulant hulpverlener / GGZ-agoog, psychiatrie

Woonsituatie: huurappartement met partner

Netto maandsalaris: 2750 euro

Anne woont samen met haar vriend in een drie-slaapkamerappartement. Ze betalen maandelijks zo’n 1000 euro huur met z’n tweeën. „Mijn vriend woonde hier al met zijn ex. Hij heeft dit appartement geregeld via een huizenruil. Die man met wie hij heeft geruild wilde graag kleiner wonen omdat hij heel veel op reis was. Mijn vriend wilde toen juist groter wonen. Het ging later uit met zijn inmiddels ex. Voordat ik hier kwam wonen, woonde ik zelf nog in een studentenkamer, dus die keuze was makkelijk gemaakt.”

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders hebben altijd heel hard gewerkt voor hun geld. Beiden werkten zij fulltime. Mijn moeder was zzp’er en die werkte soms meer dan fulltime. Daardoor heb ik geleerd dat je met hard werken kunt bereiken wat je wilt. Mijn ouders hielden best van luxe en vakanties. Dat betaalden ze dus door te werken.

Ik kreeg als kind wekelijks zakgeld. Als ik dan meer wilde, dan moest ik daarvoor in ruil bijvoorbeeld het huis poetsen. Heel vroeg begon ik al met baantjes: dan paste ik op kinderen uit de buurt, of maakte ik schoon. Dat deed ik voor een paar euro per uur.”

Hoe ging jij met het geld om?

„Als puber niet zo goed. Toen gaf ik het geld al uit voordat ik het echt had. Pas toen ik zelf ouder werd, ben ik veel bewuster met geld omgegaan. Mijn ouders hebben mijn studie en zorgverzekering voor mij betaald. De huur voor mijn kamer en boodschappen betaalde ik zelf met inkomsten uit bijbaantjes. Naast mijn studie ben ik altijd blijven werken en daar heb ik het mee gered.

Ik ben heel blij dat ik geen studieschuld heb. Als ik bij mensen om mij heen zie met wat voor bedragen zij zijn afgestudeerd, is dat toch lastig. Je zit dan met die schuld. Ik heb eerst een mbo-sportopleiding gedaan en daarna heb ik 5 jaar over mijn hbo Social Studies gedaan. Vanaf het derde jaar van de opleiding mocht je al in de psychiatrie aan de slag. Dat heb ik gedaan met een 0-urencontract. Dat vond ik heel erg leuk, maar soms werkte ik eigenlijk te veel.”

Welke rol speelt geld in jouw leven?

„Ik ben veel met geld bezig. Deels komt dat ook door mijn werk. Ik werk in de psychiatrie en kom bij veel mensen thuis. Dat zijn veel schrijnende gevallen met schulden of mensen in de schuldsanering. Soms zie ik families die van 50 euro per week moeten leven. Dat wil ik echt nooit hoeven meemaken. Daardoor ben ik zelf wel heel bewust bezig met de vraag: hoe sta ik er financieel voor? Iedere dag check ik dat wel.

Bij die gezinnen met schulden zie ik zoveel verdriet en schaamte. Er was laatst een vrouw en die kon bijvoorbeeld geen hondenvoer meer kopen, terwijl die hond juist veel vreugde brengt. Sinds twee weken heb ik ontdekt dat er een dierenvoedselbank bestaat. Daar ben ik nu heel veel cliënten voor aan het aanmelden.”

Hoe belangrijk is een spaarbuffer voor jou?

„Heel belangrijk. Zelf heb ik allemaal verschillende spaardoelen. Ik heb één bufferpotje voor als er dingen kapot gaan. Daar moet altijd minimaal 2000 euro op staan. Dat is ook het potje dat als eerste wordt aangevuld als ik daar iets van gebruik. Daarnaast heb ik een babypotje, mocht er ooit een kind komen. En dan hebben we nog een gezamenlijke spaarrekening en een potje voor de huisdieren, daar moet minimaal 500 euro op staan. Daarnaast sparen we statiegeld en zegels contant. Aan het einde van het jaar levert dat ons ongeveer 1000 euro op en dat gebruiken we voor vakantie.

We doen niet alles van de gezamenlijke rekening. Het liefst houd ik het meeste gescheiden, omdat ik altijd voor mezelf wil kunnen zorgen. Ik wil altijd op eigen benen kunnen staan en zelf voldoende geld hebben. Ongeveer de helft van mijn spaargeld spaar ik zelf, de andere helft gaat naar gezamenlijke rekening. Sinds november werk ik fulltime en kan ik bijna 900 euro per maand sparen.”

Hoe veel ben je met geld bezig?

„Sinds ik fulltime werk eigenlijk meer dan eerst. Nu ben ik zo bewust aan het sparen. Ooit wil ik ook een huis kopen. Met die doelen zeg ik nu juist sneller; ik ga even niet uiteten. Toen ik studeerde was ik daar veel minder mee bezig. Zelfs als ik dan nog 50 euro op mijn rekening had, ging ik alsnog.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Zeker, 100 procent. Dan zou ik wat meer uitgeven aan luxe dingen voor mijzelf, zoals de kapper, of mijn nagels. Dat zijn geluksmomenten, maar dat doe ik nu bewust minder. Ik denk wel dat je uitgavepatroon zich vanzelf aan past, maar als je over hebt, kun je ook meer geven aan bijvoorbeeld goede doelen.

Als ik al het geld van de wereld zou hebben, zou ik wel dit werk blijven doen, maar dan misschien twee dagen minder. Ik haal hier heel veel voldoening uit.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Zeker, veel mensen spreken mij tegen, maar ik vind dat geld gelukkig maakt. Ik zie in ieder geval vaak genoeg hoe ongelukkig geen geld maakt. Ik ben heel gelukkig met mijn huidige situatie zoals ‘ie is.”

