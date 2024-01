Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sinner pakt op Australian Open eerste grandslamtitel na vijfsetter

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft op de Australian Open zijn eerste grandslamtitel veroverd. De nummer 4 van de wereld kwam in de finale tegen de Rus Daniil Medvedev terug na een 2-0-achterstand in sets: 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3.

Sinner (22) had in de vorige ronde nog tienvoudig kampioen Djokovic verslagen en gold mede daardoor als de favoriet in de finale. Medvedev had in de halve finales vijf sets nodig om zich te ontdoen van Alexander Zverev.

Voor de 27-jarige Medvedev was het zijn derde verloren finale in Melbourne. In 2021 verloor hij van Novak Djokovic en in 2022 moest hij zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. Tegen Nadal stond Medvedev ook met 2-0 in sets voor.

Medvedev en Sinner komen over twee weken in actie op het ABN AMRO Open in Rotterdam. Daar stonden ze vorig jaar ook tegenover elkaar in de eindstrijd.

ANP

Vorige Volgende

Reacties