Wiegman voor vierde keer beste coach op FIFA-gala

Sarina Wiegman is op het gala van wereldvoetbalbond FIFA voor de vierde keer verkozen tot Coach van het Jaar bij de vrouwenteams. De bondscoach van Engeland kreeg de voorkeur boven Jonatan Giraldez (FC Barcelona) en Emma Hayes (eerst Chelsea, nu de Verenigde Staten).

Wiegman bereikte in de zomer met Engeland de finale van het WK. Daarin was Spanje te sterk. Wiegman won de prijs eerder in 2017, 2020 en 2022.

Jorge Vilda, die Spanje naar de wereldtitel loodste en daarna vertrok, was niet genomineerd.

„Jullie zullen wel denken, daar staat ze weer. Sorry daarvoor”, sprak Wiegman de zaal in Londen toe. „Ik wil benadrukken dat ik zeer vereerd ben. Ik wil iedereen bedanken: de Engelse bond, de technische staf en natuurlijk de spelers.”

De 54-jarige Wiegman is met vier FIFA-trofeeën recordhoudster in de categorie Coach van het Jaar bij de vrouwenteams.

