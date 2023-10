Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Bart (31): ‘Ik heb ongeveer een ton op mijn spaarrekening’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Bart (31), die zichzelf een riant salaris uitkeert en zo flink kan sparen en beleggen.

Functie: eigenaar van online marketing bedrijf Klik Proces

Netto salaris: 6000 euro (exclusief jaarwinst etc.)

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat ongeveer 100.000 euro op mijn spaarrekening. Daarnaast heb ik zo’n 15.000 euro in ETF’s geïnvesteerd. Daar ben ik erg blij mee, maar het moet voorlopig wel blijven groeien.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Elke maand investeren mijn partner en ik ongeveer 2000 euro in aandelen (ETF trackers). Daarnaast lossen we 1000 euro per maand extra af aan het huis, zodat we in tien jaar het huis afgelost hebben.

De 2000 euro die we elke maand beleggen, is geld dat we makkelijk kunnen missen. We houden zo aan het einde van de maand nog altijd geld over.”

Waarom heb je ervoor gekozen om in ETF’s te investeren?

„We beleggen alleen in ETF’s, omdat deze hebben bewezen op de lange termijn het meeste rendement op te leveren zonder dat je er ook maar enige aandacht aan hoeft te geven. Dus er is geen reden om het niet te doen.”

Heb je een tip voor mensen die willen beginnen met beleggen in ETF’s?

„Beleg via een goedkope partij, zoals Degiro. En kies een groot fonds als de S&P500 of een wereldwijd fonds.”

6000 euro is een mooi salaris, hoe lang onderneem je al?

„Ik onderneem 11,5 jaar (waarvan 7,5 jaar fulltime). Het heeft me negen à tien jaar gekost om hier te komen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ik gebruik dat geld alleen voor grote aankopen als een auto, wasmachine, verbouwing, etc.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kan omgaan?

„Qua omgaan met geld zit ik hopelijk op de juiste balans tussen sparen en leven. Ik ben zeker geen FIRE-type dat denkt dat je nu alles maar moet sparen om met 40 of 50 jaar pas echt te gaan leven. Dat is echt onzin. Je moet nu doen wat je leuk vindt en waar je blij mee bent, maar het is tegelijkertijd wel belangrijk om iets opzij te zetten voor later.

Zo maken we elk jaar de maximale schenking over naar onze dochter, zo’n 6600 euro, wat we investeren in ETF’s. Dat kan ze later eventueel gebruiken voor de aankoop van een huis. Of ze laat het staan en gebruikt het voor haar pensioen.

Hoewel we dus ook zeker aan later denken, gaan we ook best luxe op vakantie, hebben we een leuke auto, letten we niet echt op bij het boodschappen doen en gaan we lekker uiteten.

Ik ben dus niet zo van de FIRE, maar daar zit wel duidelijk een grens aan. We zijn ons bewust van leefstijlinflatie en dat willen we verder dan dit voorkomen. Daarom kijken we elk jaar naar onze uitgaven en bespreken we wat we aanvaardbaar vinden en wat niet.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„We zijn blij met onze huidige situatie. We leven leuk en dat kost geld, maar we houden genoeg over om te sparen. Natuurlijk wil je altijd meer verdienen, zodat dit rechtstreeks naar onze spaarrekeningen en in ETF’s kan worden gestopt. Ik heb bijvoorbeeld nog een extra inkomstenbron van zo’n 2500 euro per maand via display advertentie sites. Alles wat extra binnenkomt, gaat direct naar onze spaarpot.

Daarnaast willen we nog graag een tweede huis kopen om te verhuren, zodat we van die inkomsten de hypotheek kunnen betalen. Maar het is voor iedereen een lastige tijd om nu om iets moois te kopen. Misschien is dit plan meer iets voor over één of twee jaar.”

Hoeveel tijd ben je per week kwijt aan je extra inkomstenbron?

„Het heeft me eerst honderden uren gekost om een systeem op te zetten waarmee andere mensen kunnen werken. Nu ben ik nul uur bezig met de sites zelf en ben ik één tot drie uur per week kwijt aan het aansturen van de mensen die de sites laten groeien. Dit gaat nog verre van perfect, maar elke maand gaat het iets beter.”

Wat is je beste spaartip?

„Maak je geld automatisch over naar verschillende potjes zodra je het ontvangt.”

