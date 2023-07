Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Piloot Niels van Iterson (31): ‘De ambulance heb ik verruild voor het vliegtuig’

De arbeidsmarkt is verhit, werkgevers vechten om werknemers en de ene na de andere arbeidsmarkttrend duikt op. In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: piloot Niels van Iterson, die de de ambulance heeft verruild voor het vliegtuig.

Niels van Iterson vliegt dagelijks de wereld over en neemt daarbij zo’n 100.000 Instagram-volgers met zich mee. Hij is pas 31 jaar, maar heeft een cv waar je U tegen zegt. Na een opleiding verpleegkunde en een carrière op de ambulance besloot hij zijn jongensdroom na te jagen.

Het werk in vogelvlucht

De werkdagen voor Van Iterson zijn verschillend, afhankelijk van onder meer bestemming en vertrektijd. De specifieke dag waar hij over vertelt is gevuld met een vlucht naar het Griekse eiland Corfu. „Een prachtig eiland om op te landen. Fantastisch uitzicht en je zakt richting de landingsbaan langs een berg”, vertelt de piloot. De vlucht is vroeg vertrokken vanaf Schiphol, de eerste vlucht van de dag: vier uur ‘s ochtends aanmelden, vijf uur vertrekken. „De koffers waren op tijd, de passagiers waren op tijd. Wij keken elkaar aan, vandaag kan er eigenlijk niets fout gaan.”

Na de nodige checks inclusief een zogenoemde walk around denken de piloten klaar te zijn voor vertrek. „We zijn dusdanig opgeleid en getraind dat de zaken waar we naar kijken, dat die opvallen. Bovendien kan er eigenlijk niet zoveel misgaan. Het landingsgestel, de vleugels en de motoren zijn de meest essentiële onderdelen. Als dat werkt, dan komen we er wel.” Toch verloopt de dag niet als gepland. Benieuwd wat er is voorgevallen en hoe de bemanning dat heeft opgelost? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van De Werkvloer.

Van de ambulance naar het vliegtuig

Omgaan met stress, crisissituaties overzien en de rust bewaren: kwaliteiten die nodig zijn om het werk van een piloot uit te kunnen voeren, legt Van Iterson uit. Als hij op zijn zestiende voor het eerst de selectieprocedure voor de vliegopleiding start, blijkt hij nog niet klaar te zijn voor het vak. Hij besluit verpleegkunde te studeren. Een goede keuze, zo blijkt achteraf. Na een carrière op de spoedeisende hulp, verlaat hij het vaste gebouw en wordt hij opgeleid tot ambulancebroeder. En toch blijft zijn droom om piloot te worden, knagen. Hij trekt de stoute schoenen aan en doet nog een gooi naar een plaats op de vliegopleiding. Met succes.

