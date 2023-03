‘Mijn vriendin stuurt me voor elke paar cent een Tikkie’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wekelijks beantwoordt Tessa Ham een prangende lezersvraag. Met vandaag: wat kun je doen als er irritaties ontstaan bij vrienden rondom geld, omdat er bijvoorbeeld een Tikkie wordt gestuurd voor elke euro?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Deze keer gaat het om vriendschap:

‘Beste Tessa, ik heb een vriendin in mijn vriendengroep die anders met geld omgaat dan de rest van ons. In plaats van de bon door vieren te delen, wil ze tot op de cent uitzoeken hoeveel iedereen heeft uitgegeven. En als ik bij haar een fles wijn kom drinken, stuurt ze gerust een Tikkie voor die twee euro, terwijl ik dat zelf nooit doe. Ze heeft de beste baan van de vriendengroep, dus aan haar budget zal het vast niet liggen. Hoe zorg ik ervoor dat de frustraties van de rest van de vriendengroep niet op ruzie uitdraaien?’

Tikkie zorgt voor frustratie

Vriendschappen en geld zijn tricky, en je bent niet de enige bij wie die combinatie leidt tot botsingen. Mijn grootste tip aan jou is om hierover met je vriendin te praten. Dat is wellicht makkelijker gezegd dan gedaan. Als je het nooit over geld hebt, is dit natuurlijk een groot onderwerp om aan te snijden. Helaas is geld nog steeds een beetje een taboe en ben je misschien bang dat het een ongemakkelijk gesprek wordt.

Toch is dit mijn grootste tip. Uit je mail blijkt namelijk dat je ervan uitgaat dat je vriendin geen geldproblemen heeft, maar het zou zomaar kunnen dat je er naast zit. Misschien betaalt haar baan helemaal niet zo goed als je denkt of is ze aan het sparen voor een belangrijk doel in haar leven. Hier kom je pas achter als je er met haar over praat.

Hoe je dat gesprek aanpakt, is natuurlijk ook van belang. Probeer haar bijvoorbeeld niet te beschuldigen (ze doet immers niets fout, maar heeft gewoon een andere manier van met geld omgaan). Ook zou ik dit met z’n tweeën doen, in plaats van met de hele vriendengroep.

Tenslotte kan het helpen om eerst zelf eerlijk te zijn over je financiële situatie en verwachtingen rondom geld, voordat je kunt verwachten dat zij open vertelt over wat er gebeurt in haar portemonnee.

Vind je het lastig om zomaar uit het niets over geld te beginnen? Wacht dan een moment af waarop jullie bijvoorbeeld met z’n tweeën uit eten willen gaan en vraag dan iets als: ‘Aan wat voor budget zat je te denken?’ Vervolgens is het wellicht makkelijker om door te vragen en meer over jezelf te delen.

Vriendschap is belangrijker dan geld

Je vriendin zal haar redenen hebben om op de kleintjes te letten, en dat kan ook gewoon zijn omdat ze dit belangrijk vindt (en niet per se omdat ze op de kleintjes moet letten). Dat is natuurlijk ook helemaal oké. Als dit het geval is, zullen jij en de rest van de vriendengroep dit van haar moeten accepteren.

Gelukkig is er een reden dat jullie vrienden zijn en is het goed om te onthouden dat jullie vriendschap niet om geld draait. Hoeveel moeite is het nou om dat Tikkie van twee euro te betalen als je verder een prachtige vriendschap hebt?

