De Spaarrekening van Laura (25): ‘Elke maand kijk ik of ik nog extra diensten moet oppakken’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 25-jarige Laura, een studente met een eigen huurwoning in Amsterdam, die het lastig vindt om rond te komen.

Leeftijd: 25 jaar

Beroep: parttime administratie-medewerker en daarnaast student

Netto-inkomen: ongeveer 3000 euro

Woonsituatie: zelfstandig in een huurwoning

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik heb drie spaarrekeningen. Bij elkaar opgeteld is het ongeveer 21.000 euro.”

Hoe kom je aan het geld dat op je spaarrekening staat?

„Een heel groot gedeelte heeft mijn familie voor mij gespaard. De rest heb ik zelf ooit gespaard of is verjaardagsgeld.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Ja best wel! Het grootste gedeelte is apart gezet. Daar wordt alleen geld op gezet, maar kan ik nog niks van afhalen. Dat is ook mijn eigen keuze. De spaarrekening waar ik wel geld vanaf kan halen, is wat minder groot. Ik zie juist die ene waar ik geen geld vanaf kan halen als motivatie om meer op te bouwen. Maar over het totaal ben ik zeker blij.”

Heb je je ooit zorgen gemaakt over geld?

„Jazeker. Ik vind het lastig om op mezelf te wonen en compleet zelf verantwoordelijk te zijn voor mijn financiën. Mijn schoolkosten en de huur voor mijn woning betaal ik helemaal zelf. Ik krijg wel huur- en zorgtoeslag gelukkig, en ik werk, maar de gasrekening bijvoorbeeld is ontzettend duur. Elke maand kijk ik hoeveel uur ik heb gewerkt en of ik nog extra diensten moet oppakken. Het is wel iets dat altijd in mijn achterhoofd speelt.”

Heb je momenteel een studieschuld?

„Ja, die is momenteel 45.000 euro.”

Wat vind je daarvan?

„Heel deprimerend. Toen ik de studieschuld aanging, had ik een financieel adviesgesprek. Ze vertelden mij wel dat het invloed zou hebben op mijn hypotheek als ik later een huis wil kopen. Toen dacht ik: nou het komt wel, maar nu ik ouder word, vraag ik me wel af of het handig is geweest.”

Maak je je zorgen om je schuld?

„Uiteindelijk komt het wel goed, maar ik maak me wel een beetje zorgen om de rente die erop zit. Aan het begin werd geroepen dat het de beste omstandigheden zijn om te gaan lenen. Daar hadden ze ook gelijk in, totdat ze bekend maakten dat er dus ook rente overheen kwam. Gelukkig zijn de regels rondom het terugbetalen heel goed. Dus dat zal vast wel goed komen.”

Lukt het je momenteel om je spaarrekening aan te vullen?

„Nee, daar heb ik echt moeite mee. Ik kom elke maand net aan rond. Gelukkig heb ik nog nooit in het rood gestaan, maar het is soms wel echt kantje boord.”

Kom je weleens in de verleiding geld van je spaarrekening af te halen?

„Ja. ik denk dat de meeste mensen zich daar wel in kunnen herkennen. Ik probeer mijzelf soms voor de gek te houden dat ik bijvoorbeeld een bedrag van mijn spaarrekening pin en dan ergens in mijn huis verstop. Dan vind ik het na een paar maanden weer en denk ik: oh ja dat had ik nog! Dan vergeet ik het, maar kan ik er dus ook niet aankomen.”

Vind je jezelf handig met geld?

„Nee, absoluut niet. Toen ik thuis woonde had ik echt een gat in mijn hand. Ik heb echt een zwak voor kleding en tassen.”

Als je uit huis gaat, móét je wel leren om met geld om te gaan.

„Dat is ook één van de redenen waarom ik op mezelf wilde gaan wonen. Dan móét je het namelijk wel leren. Ik ben er wel iets beter in ben geworden, want ik denk wat meer na en maak voor mijn gevoel al betere keuzes. Alleen ben ik nog niet tevreden over hoe ik er in het algemeen mee omga.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Mijn uitgaven meer in de hand houden. Ik zorg er altijd voor dat mijn rekeningen betaald zijn, maar ik merk dat ik nog steeds te veel uitgeef aan het thuis laten bezorgen van eten bijvoorbeeld. Het liefst zou ik ook graag een iets hoger inkomen willen hebben. Er is nu helaas voor mij geen ruimte om meer te gaan werken, dus een hoger salaris zou fijn zijn.”

Heb je een financiële tip voor anderen?

„Ik zou toch zeggen dat het handig is om al je inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. Denk ook aan wat je per maand zou willen uitgeven aan leuke dingen en wat kán je daar per maand aan uitgeven, om zo de harde realiteit onder ogen te krijgen. De meeste mensen hebben misschien wel een soort reality check nodig. Wanneer je realiseert waar je allemaal geld aan uitgeeft, ga je er misschien ook eerder een spaarpotje voor creëren.”

Maakt geld volgens jou gelukkig?

„Tot op zekere hoogte. Ik zou een stuk gelukkiger zijn als ik geen geldzorgen meer had. Toch is het ook belangrijk de negatieve aspecten van je leven toe te laten. Anders begrijp je de waarde er niet meer van. Zoals met geld dus.”

