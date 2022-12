Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding volgens de wetenschap: is wit vlees echt beter dan donker vlees?

Vooral in de decembermaand is een maaltijd voor veel mensen niet compleet zonder een goed stuk vlees. Als je een vleesgerecht bestelt in een restaurant, krijg je vaak de vraag of je wit of donker vlees wilt. Iedereen heeft z’n voorkeur, maar welke voeding is nou gezonder? Veel mensen denken dat het wit vlees is, maar dat is nog maar de vraag.

Er bestaat namelijk geen ‘gezonde’ optie. Dat zegt Dong Ahn, een pluimvee-onderzoeker en professor in de afdeling dierwetenschappen aan de Iowa State University. Er zijn vrijwel geen gezondheidsverschillen tussen wit en donker vlees. Veel mensen houden echter meer van wit vlees, omdat ze bang zijn voor vetten en dat ten koste van alles proberen te vermijden. Maar in andere delen van de wereld geven ze de voorkeur aan donker vlees omdat deze voeding smaakvoller is.

Vetten vs. smaak

Als mensen zeggen dat wit vlees gezonder is dan donker vlees, dan doelen ze vaak op het gehalte verzadigd vet. Er zit immers een hoger percentage verzadigd vet in donker vlees. Maar Ahn legt uit dat dit verschil eigenlijk heel klein is. Een portie van drie ons wit vlees bevat bijvoorbeeld ongeveer 125 calorieën en minder dan twee gram vet. Donker vlees bevat daarentegen 147 calorieën en vijf gram vet. Een verschil van maar drie gram, dus welke vorm van voeding je kiest, maakt weinig uit.

Donker vlees kan dus een iets hoger percentage vet hebben, maar dat is juist de reden waarom die voeding beter smaakt. Omdat vetzuren worden blootgesteld aan hoge oventemperaturen, ontstaan er nieuwe smaakstoffen die donker vlees lekkerder maken. Bovendien zit donker vlees boordevol nuttige voedingsstoffen.

Voeding is een kwestie van smaak

Kun je nou echt niet kiezen tussen wit en donker vlees dan heeft Ahn een tip voor je: probeer beide en kies het vlees dat je het lekkerst vindt smaken. Er is geen foute keuze, ongeacht welke kleur je favoriet is!