De Spaarrekening van Jan (26): ‘Ik spaarde in 1,5 jaar tijd 20.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Jan (26), die thuis blijft wonen zodat hij elke maand flink kan sparen voor zijn spaardoel; een koophuis.

Functie: elektrotechnisch ingenieur

Netto salaris: 2.352 euro, inclusief reiskosten

De Spaarrekening van Jan

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„22.700 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Ik ben daar zeker blij mee. Ik ben nu anderhalf jaar aan het werk bij deze functie en dit is ook echt mijn eerste fulltime job. Ik vergelijk het weleens met anderen en dan ben ik zeer tevreden over wat ik in die anderhalf jaar tijd bij elkaar heb gespaard.

Mijn spaardoel is een koophuis en de huizenmarkt is momenteel natuurlijk een hot topic. Je hoort verhalen over hoge huizenprijzen en overbieden. Ik dacht: ik ga dat voor zijn en probeer zoveel mogelijk te sparen.

Uiteindelijk wil ik 50.000 euro gespaard hebben. Ik had nooit gedacht dat ik in anderhalf jaar tijd zoveel bij elkaar gespaard zou hebben, dus ik geloof echt dat ik er met deze aanpak ga komen.”

Hoeveel spaar je per maand?

„In plaats van dat ik elke maand een specifiek bedrag spaar, heb ik een bepaald bedrag voor mezelf bedacht dat ik elke maand mag uitgeven. Dat is nu 1200 euro.

Dat betekent niet dat ik elke maand 1200 euro van mijn salaris gebruik. Stel: ik heb van vorige maand 400 euro overgehouden, dan vul ik dat – als ik mijn salaris gestort heb gekregen – aan met 800 euro tot 1200 euro. Een klein bedrag houd ik nog apart voor vaste kosten die ik elke maand heb, zoals mijn zorgverzekering en abonnementen. De rest gaat naar mijn spaarrekening.

Haal je wel eens geld van je spaarrekening?

„Nooit. Als die 1200 euro begint op te raken, heb ik het gevoel dat ik weinig geld heb. Het is simpelweg geen optie om geld van mijn spaarrekening te halen. Het voelt bijna niet als mijn geld. Zodra ik het erop heb gestort, ben ik daar heel stellig in: daar kom ik niet meer aan.

Als ik iets nieuws wil kopen, zoals nu een nieuwe fiets, dan maak ik de volgende maand iets minder over naar mijn spaarrekening.”

Heb je altijd al goed kunnen sparen?

„Mijn ouders hebben me echt bijgebracht dat ik zelf moet werken en sparen voor spullen die ik wilde en duur waren. Niet omdat ze het niet konden betalen, maar omdat ze in die opvoeding geloofden. Toen ik bijvoorbeeld een Xbox wilde, heb ik dat langzaam met behulp van mijn verjaardagsgeld en mijn zakgeld – zo’n twee euro per week – bij elkaar gespaard.

In essentie is er niet veel veranderd: ik spaar voor iets dat ik leuk vind. Nu is dat een huis en heb ik meer inkomen, vroeger was dat een Xbox en kreeg ik een paar euro zakgeld.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen verbeteren?

„Meer verdienen is altijd leuk, maar daar ben ik al over in gesprek met mijn baas. Waarschijnlijk mag ik volgend jaar een schaal omhoog. Ik heb het niet per se nodig, maar met deze huizenmarkt is het fijner als je wat meer verdient.

Ook groeit mijn spaarrekening dan een stuk sneller; ik ben dan niet van plan dan opeens meer leefgeld voor mezelf te gaan gebruiken.”

Wat is je beste spaartip?

„Mijn beste spaartip is om geen geld meer van je spaarrekening af te halen. Aan het begin lijkt het heel langzaam te gaan en is de verleiding om er geld af te halen veel groter. Maar als je eenmaal over die 10.000 euro heen bent, word je echt blij als je het bedrag ziet groeien. Je wordt er niet alleen gemotiveerder door, het zorgt ook voor minder zorgen. Mocht er iets gebeuren, dan weet ik zeker dat ik het kan betalen.

Sparen heeft bij mij echt prioriteit. Doordat ik nu nog thuiswoon is sparen makkelijk. Ik zou het zonde vinden om in een duur huurhuis van minimaal 800 euro per maand te wonen. Ik wil het liefst nog even wachten tot de huizenmarkt wat gunstiger wordt. Ik zorg dat ik flink kan sparen, zodat ik mijn geld vervolgens goed kan besteden aan een eigen huis.”

