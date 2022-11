Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Carlijn: ‘Ik heb een ouderwets spaarvarken met 1400 euro aan cashgeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 38-jarige Carlijn, die verschillende spaarrekeningen heeft, waarvan er één speciaal voor Marktplaats-verkopen is.

Beroep: freelance eventmanager/communicatiemanager

Netto inkomen: verschilt per maand, maar keert zichzelf ongeveer 3500 euro uit

Woont: samen met haar gezin in een koophuis

De Spaarrekening van Carlijn

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn privéspaarrekening staat nu 18.000 euro, maar daarnaast heb ik nog een paar andere spaarrekeningen. Eentje met mijn Marktplaats-verkopen bijvoorbeeld, daar staat nu 1000 euro op. Alles wat ik tweedehands weet te slijten, gaat naar die spaarrekening. Het geeft me best een kick dat al die kleine bedragen – 3 euro hier, 15 euro daar – samen een groot bedrag vormen. Van dat geld gun ik mezelf vaak een grotere, nieuwe aankoop. Mijn bank is bijvoorbeeld van dat Marktplaats potje. En dan hebben we ook nog een fysieke spaarpot in de woonkamer staan, een ouderwets varkentje, waarin het cashgeld van die Marktplaats-verkopen gaat – toch ook wel 1400 euro bij elkaar.”

Je vertelde dat je nog meer spaarrekeningen hebt?

„Klopt, op onze gezamenlijke spaarrekening staat 1000 euro. Helaas niet zo veel, want onze maandlasten zijn hoog. En dan is er nog een rekening waarop we geld storten voor onze droomreis naar Amerika. Een paar jaar geleden hadden mijn vriend en ik het erover, dat we dolgraag met z’n allen zo’n reis wilden maken. We besloten dat 2025 een mooi jaar was om dat te doen – onze jongste twee zonen zitten dan allebei op de basisschool en de oudste twee kinderen van mijn vriend zijn dan nog nét niet oud genoeg dat ze niet meer mee willen. Op die rekening staat nu 2700 euro, maar het doel is 6000 euro – het basisbedrag voor ons om die reis te kunnen maken. Uitstapjes en eten en drinken zijn niet meegerekend, dus we willen het tegen die tijd aanvullen met ons vakantiegeld.”

Bij elkaar toch een mooi spaargeld bedrag van bijna 25.000 euro.

„Ja, en dan heb ik ook nog een zakelijke spaarrekening waar 30.000 euro op staat. Daarvan is 20.000 euro gereserveerd voor de belastingdienst en blijft er een zakelijke buffer van 10.000 euro over. Die buffer wilde ik graag, het is mijn minimumbedrag om het uit te kunnen zingen als de zaken minder lopen. Toen ik net begon als ondernemer – in coronatijd nota bene – ging alles op slot. Vreselijk onhandig, als je eventmanager bent. In het eerste jaar betaalde ik mijn vaste lasten uit mijn spaarpotjes, maar na een jaar waren die wel leeg. Dat voelde zó vervelend. Toen ik langzaamaan geld begon te verdienen met mijn bedrijf, was het opbouwen van die buffer mijn prioriteit.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Krijg ik een factuur betaald, dan gaat er eerst dertig procent naar mijn belastingpotje en reserveer ik een bedrag voor de btw-aangifte. Dan gaat er 1000 euro naar zowel mijn zakelijke als privérekening. Wat er overblijft, is mijn salaris: ergens tussen de 2500 en 3500 euro.”

Kun je goed met geld omgaan?

„Sparen gaat me goed af. Dat deed ik als kind al – ik weet nog hoe blij ik was toen ik van mijn spaargeld mijn eerste walkman van 35 gulden kocht. Maar er is ook een fase in mijn leven geweest waarin ik veel uitgaf aan onzin. Een shopaholic wil ik mezelf niet noemen, maar ik kocht heel erg veel van alles. Make-up, kleding, sieraden, tierelantijnen in huis – kwam ik weer thuis met de zoveelste set kaarsen. In mijn leven ben ik een paar keer verhuisd en tijdens de laatste keer was ik er klaar mee: ik had gewoon van álles teveel. Ik besloot het roer radicaal om te gooien: ik stopte met random aankopen en dunde mijn collectie uit – helemaal in Marie Kondo-stijl.

Tegenwoordig koop ik geen nieuwe dingen weer en winkel ik nauwelijks. Fysiek niet omdat ik geen tijd heb, online vind ik er geen klap aan. Daarbij voel ik ook niet meer de behoefte om naar een goedkope kledingzaak te gaan en thuis te komen met drie zakken vol topjes. Sowieso begin ik een aversie te krijgen tegen fast fashion. Voor mijn kinderen koop ik daarom voornamelijk via Vinted. Overigens ben ik dan wel kritisch. Ik koop alleen nieuwe kleding met het kaartje er nog aan, of kleding in zeer goede staat – ik wil wel dat mijn kinderen er netjes bijlopen. Het leuke van Vinted is: merkkleding is dan wél ineens betaalbaar. Ook vind ik het een fijn idee dat een kledingstuk niet speciaal geproduceerd is voor mijn kinderen, die er na drie maanden toch weer zijn uitgegroeid.”

Waar geef je meer aan uit dan je zou willen?

„Onze hypotheek is moordend hoog, 1540 euro. En aan kinderopvang zijn we ook nog eens 1600 euro kwijt – al krijgen we daar wel weer toeslag voor. Onze gezamenlijke financiën waren trouwens lange tijd een zooitje. We maakten allebei 1500 euro naar onze gezamenlijke rekening over en daar betaalden we alles van. Maar toen kregen we samen kinderen en is dat bedrag nooit bijgesteld, waardoor we structureel een cashflow tekort hadden. Vorig jaar monitorde ik wekenlang al onze uitgaven en maakte ik een begroting in Excel. Dat gaf zóveel lucht. Ook boodschappen doen we tegenwoordig slimmer – één keer per week en we kijken naar wat er in de bonus is. Al blijft dat nog steeds een hoog bedrag, want maandelijks betalen we ruim 750 euro.”

Wat zou je willen veranderen aan jouw financiële situatie?

„Ik zou mijn financiën nog wat beter willen inrichten met het oog op later. Als ondernemer wil ik het goed voor elkaar hebben, maar ik heb bijvoorbeeld nog geen pensioen of lijfrente. Daarnaast wil ik nog een stapje verder gaan qua besparen, want ik denk dat ik nog wel een slag kan maken. Is dat eenmaal op de rit, dan wil ik me gaan verdiepen in beleggen. Dat zijn wel mijn meest concrete financiële doelen op dit moment.”

Wat is je beste financiële tip?

„Nou, ik vind dat Marktplaats-potje wel briljant. Het idee dat die paar euro’s die een verkoop opbrengen niet in je jaszak verdwijnen, maar dat je er iets significants mee kunt kopen waarmee je heel blij bent. Een andere tip: is je salaris binnen, verdeel het dan eerst over al je potjes, kijk wat je daarna overhoudt en geef dát uit. Dat kun je dan ook echt met plezier spenderen.”

