De Spaarrekening van Pelle: ‘Mijn aandelen zijn 35.000 euro waard’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Pelle, die naast zijn minimale spaarbuffer ook nog een flink bedrag in aandelen heeft.

Beroep: freelance financieel consultant

Netto inkomen: gemiddeld tussen de 2000 en 3000 euro per maand

Woonsituatie: woont in een huurwoning

De Spaarrekening van Pelle

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening staat nu zo’n 12.000 euro – een bedrag dat ik minimaal op mijn rekening wil hebben staan. Mocht mijn inkomen – al dan niet gedeeltelijk – onverhoopt wegvallen, dan kan ik het daarmee zes maanden uitzingen qua huur en boodschappen. Een deel daarvan is trouwens nog wel gereserveerd voor vakanties en onvoorziene uitgaven, maar ik vul het steeds weer aan tot die 12.000 euro. Het grootste deel van mijn spaargeld is in euro’s, daarnaast heb ik een deel in Amerikaanse dollars en Zwitserse franken. Zo verminder ik het risico op een dalende euro, wat de laatste tijd goed uitpakte met de aanhoudende sterke dollar.”

Je bent ook volop aan beleggen, toch?

„Klopt. Als mijn financiële buffer op peil is, gaat mijn overtollige spaargeld naar de beurs. Met sparen vang je momenteel nauwelijks rente, dus ik hoop op deze manier wat meer rendement uit mijn geld te halen. Met succes, want ik begon met 25.000 euro en inmiddels zijn mijn beleggingen 35.000 euro waard. Ik ben in principe een ‘passieve’ belegger, wat betekent dat ik periodiek bijkoop en beleg voor de lange termijn. Maar soms verkoop ik weleens beleggingen, als de winst bijvoorbeeld vijftig procent is. Die opbrengst steek ik dan bijvoorbeeld weer in nieuwe aandelen.”

Beleggen hoeft dus niet saai te zijn.

„Integendeel! Bij mij zat die interesse er al vroeg in: als kind vond ik het al leuk om spelletjes te spelen waarbij je dingen kon kopen en verkopen. Monopoly is natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar ik struinde soms ook onze zolder af naar oude spullen om ze te kunnen verkopen – zo scoorde ik nog 200 euro voor een stapel oude lp’s van mijn vader. Tegenwoordig vind ik die spelletjes nog steeds leuk. Ik heb zelfs het aandelenspel voor mijn verjaardag gekregen – een soort Monopoly, maar dan op de beurs. Eens in de zoveel tijd speel ik een potje met mijn vrienden.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Momenteel minder dan ik zou willen. Voorheen spaarde ik tussen de 1000 en 1500 euro, nu is het meestal 500 euro. Dat komt deels omdat ik niet meer thuis woon – de huur en elektra voor mijn studio kosten bij elkaar al 1000 euro. Daarnaast merk ik echt dat alles duurder wordt. Een paar maanden geleden kon ik makkelijk rondkomen van 50 euro per week voor de boodschappen, nu is dat al 75 euro.”

Ik kan me voorstellen dat je daarvan baalt

„Enerzijds wel, maar ik ben allang blij dat ik het financieel red. Helemaal nu ik sinds afgelopen maand fulltime ondernemer ben geworden. Als financieel consultant deel ik op mijn eigen platform allerlei artikelen over sparen, beleggen en financiën. Ook word ik gevraagd als spreker op events en werk ik samen met verschillende beleggingsinstellingen. Het was een spannende stap om mijn eigen bedrijf te starten, maar ik kan het rooien. Én ik doe wat ik leuk vindt. Dat is ook iets om dankbaar voor te zijn.”

Kun je zelf dan ook goed met geld omgaan, vind je?

„Ja, ik weet wat erin komt en wat eruit gaat en heb overzicht. Vroeger was ik daar minder goed in en lette ik niet echt op wat ik uitgaf. Zo scoorde ik geregeld snacks en drinken onderweg en kocht ik onnodig dure kleding – van die impulsaankopen. Nu weet ik: niet elk kwalitatief goed kledingstuk hoeft veel te kosten. Een goedkoper merk kan ook prima zijn.”

Wat zou je willen veranderen aan je financiële situatie?

„Een iets hoger netto inkomen is natuurlijk altijd welkom. Tussen de 3000 en 4000 euro is een mooi streven voor het nieuwe jaar. Daarnaast moest ik mijn leaseauto inleveren toen ik uit loondienst ging, graag zou ik snel weer naar een nieuwe kijken. Verder zou het ook fijn zijn als ik in de nabije toekomst een koophuis kan vinden, om van de hoge woonlasten die huren met zich meebrengt af te zijn.”

Wat is je beste financiële tip?

„Met de huidige inflatie is de reële rente negatief, dit houdt in dat je geld (op een spaarrekening) steeds minder waard wordt. Omdat sparen niet dus zo rendabel is op het moment, is mijn advies: probeer op andere manieren wat vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld door te beleggen. En doe dat dan enkel met geld dat je voor de langere termijn kunt missen, want het gaat niet elk jaar even goed met de beurs. Gelukkig is het mogelijk om op relatief veilige manieren te beleggen, bijvoorbeeld door je vermogen over verschillende assets, zoals aandelen – en dus je risico – te spreiden.”

