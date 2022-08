Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

3 ‘heilige offers’ van een 36-jarige selfmade miljonair

Miljonair worden met een modaal inkomen? Daar moet je offers voor maken. Wat dat betreft kun je leren van een 35-jarige selfmade miljonair, die schrijft onder het pseudoniem Drock.

Iedereen kan in theorie miljonair worden. Dat liet het verhaal van pompbediende Ronald Read eerder al zien, de pompbediende en conciërge die 8 miljoen dollar spaarde zonder dat iemand dat in zijn omgeving doorhad. Ook hij maakte offers, maar de 35-jarige Drock uit Washington DC gaat een stapje verder.

In een interview met Insider deelt de Amerikaan met een modaal inkomen de drie grootste offers die hij heeft gemaakt om een vermogen van 1 miljoen dollar te realiseren. Niet de meest gezellige, maar je moet er wat voor over hebben.

Offers om miljonair te worden met een modaal inkomen

Drock is een lobbyist en woont samen met zijn vriendin in Washington DC. Onder het pseudoniem Drock blogt de 36-jarige Amerikaan over zijn reis naar financiële onafhankelijkheid. Insider verifieerde zijn status als miljonair en vroeg hem naar de offers die hij heeft gemaakt om hier te komen.

Aan Insider geeft Drock toe dat hij af en toe geluk heeft gehad in zijn leven. Maar dat neemt niet weg dat hij ook veel moeilijke en strategische beslissingen heeft genomen om op dit punt te komen.

1. Ver weg van familie verhuizen voor een goedbetaalde baan

Ongeveer tien jaar geleden verhuisden Drock en zijn vrouw naar de oostkust van de Verenigde Staten voor een promotie. „Toen ik haar voor het eerst vroeg om te verhuizen, huilde ze”, schrijft Drock in een blogpost. Hun families en al hun vrienden woonden in het Midwesten; deze zouden ze allemaal moeten achterlaten.

Maar er waren ook voordelen aan de verhuizing. Mogelijkheden om te groeien in hun carrière, bijvoorbeeld. Bovendien konden ze hun jaarinkomen bijna verdubbelen van 70.000 dollar (59.000 euro) naar 120.000 dollar (102.000 euro). Achteraf bleek de verhuizing de eerste stap van hun reis naar de status van miljonair.

💲 Hoger modaal inkomen in de VS In de Verenigde Staten ligt het modaal inkomen bij vergelijkbare banen hoger dan in Nederland, maar voor zaken als zorgverzekering moet veel meer betaald worden.

Toch is het niet gemakkelijk geweest. In Nederland is het al ver als je verhuist naar de andere kant van het land, in de Verenigde Staten zie je jouw vrienden en familie dan helemaal nooit meer. „Behalve onze naaste familieleden is niemand ooit op bezoek geweest”, geeft Drock toe aan Insider.

2. Sociaal leven opgeven om bij te leren

Een andere goede manier om meer te verdienen is door meer te leren. Na de verhuizing begon Drocks vrouw daarom aan een masteropleiding en schreef hij zichzelf in voor een rechtenstudie. Vier jaar lang werkte Drock van 9 tot 5, ging hij ‘s avonds naar school en studeerde hij in de weekenden. Een stressvolle periode, waarin hij amper tijd had voor een sociaal leven.

Vrienden en familie begrepen niet waarom hij het zo druk had en waarom hij bruiloften, begrafenissen en de reünie van de middelbare school miste. „Ik wist dat dit een kortetermijnprobleem was”, zegt hij. „Dat het voorbij zou zijn als ik klaar was met school.”

Door hun opleidingen en titels bedraagt het totaalinkomen van Drock en zijn vrouw nu 300.000 dollar per jaar. „Dat vind ik nog steeds onwerkelijk”, schrijft de miljonair op zijn blog.

3. Niet luxer leven bij een hoger inkomen

Je hebt het vast weleens gemerkt als je zelf een salarisverhoging kreeg. Het is heel verleidelijk om meer geld uit te geven als je meer gaat verdienen en langzaam maar zeker boven het modaal inkomen komt. Maar Drock en zijn vrouw doen er alles aan om dat te voorkomen.

Ondanks dat ze miljonairs zijn, gebruiken ze een budget-app om zich bewust te blijven van elke uitgave. „We geven wel geld uit aan dingen die we belangrijk vinden”, vertelt hij. „Maar we zorgen ervoor dat het binnen ons financiële plan blijft.”

Drock en zijn vrouw hebben hun familie weleens meegenomen op vakantie naar tropische gebieden en Europa. Maar zelfs dan reizen ze in het laagseizoen en zorgen ze dat ze de goedkoopst mogelijke deals vinden. Om snel miljonair te worden, moet je krenterig zijn richting jezelf.

Ook leven de miljonairs nog in een appartement, terwijl ze met hun vermogen inmiddels een kast van een huis kunnen kopen. „We hebben er vaak over nagedacht”, vertelt hij. „Zeker als we een week vakantie hadden in een fijn huis met een barbecue en jacuzzi. Maar we hebben naar huizen en hun prijzen gekeken, en de voor- en nadelen afgewogen. Op dit moment is het gewoon niet de beste keuze voor ons om groter te gaan wonen.”

Je ziet het: om te sparen en je vermogen te laten groeien, moet je ook offers maken. Vooral als je een modaal inkomen hebt. Het is aan jou de taak om te beslissen of je dat het waard vindt. Want hoewel een vermogen van 1 miljoen zeker een hoop voordelen met zich meebrengt, is dichtbij vrienden en familie wonen bijvoorbeeld ook wat waard.

