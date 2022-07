Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sparen volgens de wetenschap: 5 bewezen tips die geld opleveren

In je achterhoofd weet je wel dat je moet sparen, maar in de praktijk wil het niet echt lukken. Herkenbaar? Laat de wetenschap dan voor je werken.

Uit onderzoek en experimenten blijkt dat bepaalde tips er echt voor zorgen dat jij meer kunt sparen.

Sparen volgens de wetenschap

Sparen is een lastige opgave. Door deze wetenschappelijk bewezen ‘trucjes’ toe te passen, maak je het een stuk makkelijker voor jezelf.

1. Sluit een contract af met jezelf

Sparen is net als afvallen. Op zich is het niet zo ingewikkeld. Om het bedrag op je spaarrekening te zien groeien, moet je minder geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Waar het fout gaat, is bij het volhouden.

Dean Karlan, een professor in de economie van Yale, ontwikkelde daarom een ‘commitment contract’, een contract van toewijding. Op dit contract komen twee dingen te staan: een positief en realistisch spaardoel én wat er gebeurt als je dat doel niet haalt. Dat is een soort straf. Naar een horrorfilm gaan bijvoorbeeld, als je daar niet van houdt. Het contract deel je met een vriend(in) of je partner.

2. Gebruik het ‘frisse start-effect’ in je voordeel

We kennen dit effect vooral van januari: de motivatie om het opeens allemaal anders te pakken. Zo’n frisse start verhoogt je motivatie. Maar onderzoekers van de Common Cents Lab kwamen erachter dat je dit effect veel vaker voor je kunt laten werken. Bij de start van de lente bijvoorbeeld, of je verjaardag.

3. Trakteer jezelf

Ja, echt. Jezelf trakteren klinkt misschien een beetje als het tegenovergestelde van sparen. Toch blijkt uit onderzoek dat je het beter volhoudt als je jezelf af en toe trakteert op iets waar je echt blij van wordt. Als je bijvoorbeeld toch die schoenen of die nieuwe telefoon koopt waar je al lang naar uitkijkt, voelt sparen niet als een straf.

4. Maak sparen zo makkelijk mogelijk

Hoe meer je moet nadenken over het sparen en hoe meer handelingen je moet treffen, des te hoger je die drempel voor jezelf maakt. Dat blijkt uit onderzoek van gedragseconomen. De oplossing is heel simpel: spaar automatisch. Kijk hoe veel geld je elke maand kan missen en maak dit door middel van een automatische incasso over naar je spaarrekening zodra je jouw salaris hebt ontvangen.

5. Denk aan jezelf als gepensioneerde

De reden dat de mens nou eenmaal niet gemaakt is om te sparen, is omdat we denken aan de korte termijn in plaats van de lange termijn. Ja, we willen later wel een mooie reis maken, maar nu vinden we het ook leuk om bier te drinken met onze vrienden in de kroeg.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat we daarom aan onszelf moeten denken op latere leeftijd. Dit kan heel praktisch door de app AgingBooth, maar ook door simpelweg even je ogen dicht te doen en voor te stellen in wat voor huis je later wil leven. Doe dit elke dag en je zal eerder sparen voor dat droomhuis.

Hoe hoger dat bedrag op je spaarrekening zal worden, des te makkelijker het gaat.