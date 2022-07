Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

6 redenen om te vragen om een salarisverhoging

Een salarisverhoging krijg je meestal niet cadeau van je baas. Je zal er dus echt zelf om moeten vragen. Maar wat zijn eigenlijk goede redenen om te vragen naar een hoger salaris? Wij zetten de belangrijkste redenen voor jou op een rijtje.

Heb je net een grote fout gemaakt op werk? Is het bedrijf aan het bezuinigen of gaan ze bijna failliet? Dan kun je beter niet vragen naar een hoger salaris. Gelukkig zijn er een hoop momenten die wel perfect zijn.

Salarisverhoging als je meer verantwoordelijkheid hebt

Het is een goed teken als je extra verantwoordelijkheid krijgt op werk. Het geeft aan dat je baas je vertrouwt en in je gelooft. Erg leuk allemaal, maar het betekent ook dat je verantwoordelijk bent als er iets misgaat. Het is tegelijkertijd dus ook een last en daar mag best een prijskaartje aanhangen. Een goede reden om een salarisverhoging te vragen.

Misschien zijn je verantwoordelijkheden zelfs zoveel gegroeid dat het eigenlijk een nieuwe functie is geworden. Gebruik dit dan vooral als argument, maar blijf wel realistisch. De kans is groot dat je jezelf alsnog eerst moet bewijzen voordat je een nieuwe titel kan krijgen. In zo’n geval is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld door te vragen naar een proefperiode of naar een evaluatiegesprek dat gekoppeld is aan een opslag.

Salarisverhoging als je winstgevend bent

Werk je met cijfers of met geld? Dan kun je aan de hand van verkoopcijfers aantonen dat je gegroeid bent in je waarde voor de organisatie. Bijvoorbeeld als je verantwoordelijk bent voor een hogere omzet, maar ook als je continu nieuwe klanten binnenhaalt. Zeker als je dit opvallend beter doet dan je collega’s mag je best vragen om loonsverhoging. Verzamel zoveel mogelijk cijfers van je prestaties en presenteer deze aan je leidinggevende.

Als klanten erg tevreden zijn

Niet alleen goede cijfers zijn een reden om te vragen voor een salarisverhoging, maar ook tevreden klanten. Want als je geen commerciële functie hebt, wordt het lastig om je werkgever met cijfers te overtuigen. Gelukkig zijn er nog een hoop andere manieren waarop jij een ware aanwinst kan zijn en een hoger salaris verdient. Heb jij bijvoorbeeld een procedure bedacht waarmee het bedrijf een hoop geld bespaart? Dan mag daar best een beloning tegenover staan.

Als je geen marktconform salaris hebt

Heb je het gevoel dat je geen marktconform salaris ontvangt? Controleer dit dan bijvoorbeeld met de salarischeck van loonwijzer.nl. Je kunt ook rondvragen bij vrienden en familie met vergelijkbare functies. Is er een duidelijk verschil tussen wat jij nu verdient en wat je voor dezelfde functie zou verdienen bij een andere baas? Trek dan gerust aan de bel! Het is niet meer dan redelijk dat je een marktconform salaris krijgt.

Als je snel werkt

Ben je sneller en beter geworden in het volbrengen van je taken? Dan is dat ook een goede reden om salarisverhoging te vragen. Misschien verricht je wel in één dag het werk van anderhalf. Of als je echt snel bent, van twee medewerkers. Het is dan wel zo eerlijk dat je voor al dat harde werken wordt betaald. Dit is dan ook een goede reden voor salarisverhoging.

Als je er al jaren werkt

Je hebt ongetwijfeld een hoop werkervaring opgebouwd als je jaren werkzaam bent in hetzelfde bedrijf. Ook dit is een goede reden om te vragen naar een hoger salaris. Al die jaren betekenen vast dat je inmiddels een ware pro bent en het bedrijf van binnen en buiten kent. Het maakt je een waardevolle werknemer en een waardevolle werknemer verdient een passend salaris.

Vragen om een salarisverhoging kan behoorlijk spannend zijn. Lees hier wat je het beste niet kunt zeggen wanneer je om salarisverhoging vraagt.