De Spaarrekening van Roel (20): ‘Ik heb ruim 16.000 euro in aandelen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 20-jarige Roel.

Beroep: heeft een tussenjaar, werkt overdag als orderpicker en ‘s avonds als expeditiemedewerker bij een postbedrijf

Netto-inkomen: ca. 1500 euro

Woonsituatie: bij ouders

De Spaarrekening van Roel

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening staat nu zo’n 6000 euro en heb nu ook 16.350 euro in aandelen. Ik beleg geld voor de lange termijn.”

Ben je daar blij mee?

„Enorm! Door mijn tussenjaar heb ik veel kunnen sparen en kan ik vooruit wanneer ik aankomend jaar weer ga studeren. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik nooit geld van mijn beleggingsrekening terug ga storten om er iets van te kopen. Dat geld beleg ik voor de lange termijn en laat ik lekker groeien.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik heb niet een exact bedrag dat ik per maand opzij zet. Ik laat vaak mijn lopende rekening aanvullen tot er een leuk bedrag op staat. Dan kies ik om te sparen of te beleggen. Afgelopen maanden heb ik steeds vaker gekozen voor het laatste. Ik ben nog jong, heb dus een lange ‘horizon’ en kan het geld zeker missen. Ik vind het daarnaast ook erg interessant om me te verdiepen in de aandelenmarkt en ik volg het laatste nieuws daarover.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Voor uitgaven heb ik dat nog nooit gedaan. Alleen om geld over te zetten naar mijn beleggingsrekening. Dat begon heel klein, met 50 euro. Toen ik het na een maand begreep, heb ik die rekening steeds meer uitgebreid en gefocust op een dividend-strategie, waarbij ik al mijn verdiende geld terug investeer. Op die manier creëer ik door de jaren heen een sneeuwbaleffect.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Jazeker, ik denk altijd goed na voordat ik spontaan iets koop. Dat wil niet zeggen dat ik gierig of een krent ben. Alleen vind ik veel producten door de recente prijsstijgingen het niet meer echt waard. Als een middagje op het terras zitten nu zo’n 40 euro kost, denk ik bij mezelf ‘ik ga wel iets anders doen’. Ook heb ik laatst mijn rijbewijs gehaald en dacht ik erover na om een mooie auto te kopen. Alleen dacht ik gelijk ook aan al die kosten die dat met zich mee zou brengen, verzekering, belasting, brandstof, onderhoud, etc. Toen ben ik van gedachten veranderd over die aankoop. Ik zie ook veel leeftijdsgenoten rondrijden in andere mooie auto’s. Het is hun keuze, maar ik vind het zelf niet zo slim. Ik investeer mijn geld liever. En ik probeer mijn impulsaankopen zoveel mogelijk te verminderen.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik heb op dit moment niet veel dat ik zou willen veranderen. Ik heb weinig vaste lasten, alleen mijn sportschool- en telefoonabonnement en zorgkosten. Die kosten kan ik zo laag houden door mijn eigen risico hoog te houden. Ik kom nooit in het ziekenhuis, dus waarom zou ik ervoor betalen? Dus mijn situatie op dit moment vind ik al prima.”

Wat is je beste financiële tip?

„Mijn beste tip zou zijn: begin met beleggen! De spaarrente is al jaren historisch laag en er lijkt niet veel te gaan veranderen. En op de lange termijn, mits je in bedrijven investeert met een goede geschiedenis en toekomst, wordt je geld altijd meer waard! En betrek bij het beleggen nooit je gevoelens. Laat het lekker staan en heb geduld.”

