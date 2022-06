Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze 5 wetenschappelijk bewezen trucs word je vanzelf beter in sparen

Sparen: sommigen zijn er een kei in en hebben binnen een paar jaar na hun eerste baan al tienduizenden euro’s op hun rekening staan, terwijl anderen elke maand van salarisstrook naar salarisstrook leven. Tja, ieder z’n talenten natuurlijk. Feit is wel dat het op een gegeven moment toch wel handig wordt om een klein spaarpotje te hebben. Deze 5 manieren zijn bewezen effectief dus zouden je vanzelf beter maken in sparen.

Let’s give it a try!

Trucs om beter te sparen

Je weet natuurlijk wel dat je moet sparen, want je wilt iets opbouwen. Ooit een huis kopen, een reis maken (alhoewel je dat ook prima kunt doen zonder stapel geld, maar dat terzijde) of gewoon een buffertje hebben. Maarja, in de praktijk loopt het vaak even anders.

Je komt die mooie schoenen tegen, gaat iets te vaak uiteten met vrienden en tja, het leven in Nederland wordt er natuurlijk ook niet goedkoper op. Dat komt er eind van de maand meestal op neer dat je weinig tot amper opzij hebt kunnen zetten. Herkenbaar? Laat de wetenschap dan voor je werken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze tips er voor zorgen dat jij meer kunt sparen.

1. Een contract van toewijding met jezelf

Een contract sluiten met jezelf? Dat klinkt haast te raar voor worden, maar het heeft bewezen effect. Sparen is natuurlijk geen hogere wiskunde, maar toch lukt het velen niet. Maak het jezelf makkelijker door streng met jezelf te zijn en afspraken te maken.

Dean Karlan, een professor in de economie van Yale, kwam met het ‘commitment contract’, ofwel een contract van toewijding. In het contract staan twee dingen: een positief en realistisch spaardoel én wat er gebeurt als je dat doel niet haalt, een soort straf.

Naar een horrorfilm gaan bijvoorbeeld, als je daar niet van houdt. Extra motivatie is dat je het contract deelt met een vriend(in) of je partner.

2. Gebruik het ‘frisse start-effect’ in je voordeel

We kennen dit effect vooral van januari: de motivatie om het opeens allemaal anders te pakken. Zo’n frisse start verhoogt je motivatie. Maar onderzoekers van de Common Cents Lab kwamen erachter dat je dit effect veel vaker voor je kunt laten werken. Bij de start van de lente bijvoorbeeld, of je verjaardag.

3. Beloon jezelf

Het klinkt wellicht een beetje tegenstrijdig als je juist wilt sparen. Maar beloon jezelf wanneer het sparen is gelukt met iets wat je écht leuk vindt. Eindelijk een nieuwe yoga-outfit of een heerlijke lunch. Het kan ook iets kleins zijn natuurlijk, want dan spaar je meer.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat je het sparen makkelijker volhoudt wanneer je jezelf af en toe trakteert op iets waar je écht blij van wordt.

4. Maak het jezelf makkelijk

Maak het jezelf makkelijk en stel je bank-app zo in dat je automatisch spaart. Ga eens bij jezelf na hoeveel je elke maand prima kan missen en hoeveel je elke maand wilt sparen. Stel dat bedrag in en je bank-app maakt het automatisch naar jouw spaarrekening over, zonder dat je het in de gaten hebt. Je kan de datum zelf instellen, bijvoorbeeld net nadat je salaris is gestort.

Zo hoef je er niks voor te doen, en wordt het bedrag al opzij gezet voordat je het hebt kunnen uitgeven.

5. Denk aan de oudere versie van jezelf

Sparen is een lange termijn plan en dat maakt het soms lastig om er nu echt prioriteit aan te geven. Later een auto of een huis kunnen kopen is fijn, maar nú je vrienden zien in de kroeg of op een festival natuurlijk óók.

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat wanneer we onszelf visualiseren op latere leeftijd, in wat voor huisje je dan wilt wonen bijvoorbeeld, het makkelijker lukt om te sparen. Weet jij al hoe je er later bij wilt zitten? Droom daar dus vooral nog even bij weg!

Hoe hoger dat bedrag op je spaarrekening zal worden, des te makkelijker het gaat. Moet lukken toch?