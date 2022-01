Wat is slaaphygiëne (en waarom is het belangrijk)?

Heb je vaak moeite met in slaap vallen? Misschien ligt het aan je slaaphygiëne. Het is de moeite waard om dat eens verder te onderzoeken voordat je naar de slaapmiddeltjes grijpt.

Slaaphygiëne is een methode om mensen die moeite hebben met slapen, te helpen. In plaats van dat dokters mensen met slaapproblemen direct slaapmiddeltjes voorschrijven, kijken ze sinds de jaren 70 eerst naar je slaaphygiëne. Als deze niet helemaal goed is, kun je veel namelijk moeilijker in slaap vallen. Met wat simpele aanpassingen, kan je slaapprobleem al verholpen zijn.

Hygiëne komt trouwens van het Griekse woord hygieia, dit betekent gezondheid. Kort gezegd staat slaaphygiëne voor gezonde omstandigheden en gezond gedrag waardoor je beter slaapt.

Hoe verbeter je je slaaphygiëne?

Goed slapen is belangrijk voor je gezondheid. Heb je moeite met slapen? Dan is het echt de moeite waard om op je slaaphygiëne te letten. In het begin moet je wel even je best doen om het toe te passen. Maar als je eenmaal beter slaapt, weet je dat het de moeite waard is.

In de avond

Een goede slaaphygiëne begint bij een regelmatig slaapritme. Ga altijd op dezelfde tijd naar bed en sta op dezelfde tijd op. Je lichaam stelt zich hier dan op in. Slaap zeker niet langer dan nodig, je kunt dan ‘s avonds vaak lastiger in slaap vallen.

Let ook op je eten en drinken. Eet geen te zware maaltijden in de avond en laat eten en drinken dat cafeïne bevat, staan. Het beste kun je zelfs beter helemaal geen koffie meer drinken na de lunch.

Heb je al een ochtendritueel? Leer jezelf dan ook een ontspannen ritueel aan in de avond. Je kunt beter slapen als je ontspannen bent en een ritueel helpt je lichaam ook te herinneren dat het bedtijd is. Een avondritueel helpt je ook om niet meer naar je beeldschermen te kijken.

Het beste kun je twee uur voor het slapengaan niet meer naar je schermpjes kijken. Het blauwe licht is niet bevordelijk voor je ritme.

Drink niet te veel alcohol. Af en toe een of twee glaasjes wijn zijn geen probleem en werken ontspannend. Meer glazen zorgen er juist voor dat je slaap wordt verstoord omdat je minder diep inslaapt. Drink ook niet te veel thee en water in de avond. Als je ‘s nachts moet plassen wordt je slaap ook verstoord.

Comfortabel in bed

Als je comfortabel in bed ligt, zul je veel beter slapen. Zorg voor een koele en goed geventileerde slaapkamer, hang verduisterende gordijnen op of gebruik een slaapmasker en maak eventueel gebruik van oordopjes. Houd ook je voeten warm met lekker zachte sokken.

Lig je toch de hele tijd te woelen? Ga even je bed uit, doe nog wat ontspanningsoefening of eet een gezonde late night snack.

Overdag

Ook overdag kun je al bezig zijn met je slaaphygiëne. Na een gestresste dag, slaap je vaak slechter. Zorg dus voor genoeg ontspanning gedurende de dag. Beweeg ook genoeg, dat kan je slaap verbeteren. Intensief sporten doe je ook het liefst voor de dag. Als je dit te kort voor het slapen doet, giert de adrenaline nog door je bloed.

Gebruik je bed en de slaapkamer alleen om te slapen. Werken in bed is echt uit den boze, hoe verleidelijk ook. Nu we veel thuis werken is het echt beter om toch even te verhuizen naar je keukentafel. Je slaapkamer blijft dan echt een plek voor ontspanning.

Benieuwd naar meer weetjes, feiten (en fabels) over slapen? Kijk dan even hier.