7 manieren om in 2022 meer te sparen en slimmer geld te besteden

Heb je in 2021 minder gespaard dan je eigenlijk had gehoopt? Is je geld er in de dure decembermaand doorheen gevlogen? Of heb je een groot doel voor ogen waarvoor je een tandje bij moet zetten? Wat jouw situatie ook is, je wil in 2022 meer sparen en slimmer met je geld omgaan.

Gelukkig ben je hier aan het juiste adres. We delen zeven manieren om het meest uit je geld in 2022 te halen.

Meer sparen in 2022

In januari hebben we altijd massaal ‘fit worden’ op ons lijstje met goede voornemens staan. Tijd om daar ook ‘financieel fit worden’ bij te zetten. Let’s go.

1. Maak van sparen de prioriteit

Als je al eerder een artikel van ons over sparen hebt gelezen, heb je deze tip al voorbij zien komen. Maar heb je er al iets mee gedaan? Heb je jouw uitgaven eens onder de loep genomen? Bekeken hoeveel je per maand kunt sparen? En een automatische afschrijving ingesteld op de datum dat je je salaris binnen krijgt?

We blijven het herhalen, want het is nou eenmaal een essentiële én makkelijke stap om grip te krijgen op je financiën. Jezelf eerst betalen (en van sparen een prioriteit maken) is één van de gewoonten die spaarders hebben.

2. Denk na over je ideale jaar

Pas als je weet hoe jouw ideale jaar eruit ziet, kun je namelijk een budget opstellen op basis van je prioriteiten. Zie je bijvoorbeeld een jaar voor je met veel vakanties, dan weet je dat je daar het best een bedrag apart per maand voor moet sparen. Dan is het ook makkelijker om die nieuwe gadget of dat nieuwe spel te laten liggen.

3. Hou je voortgang bij

Gebruik een app, Excel-sheet of gewoon pen en papier om je voortgang bij te houden van hoeveel je volgend jaar precies spaart en belegt. Geloof ons: elke keer dat je dit bijhoudt, geeft dat een enorme boost in motivatie. Zeker als je een einddoel hebt bedacht en dat steeds dichterbij komt.

Als je straks eind 2022 je spaargeld en beleggingen vergelijkt met begin 2022, zie je hoeveel je maandelijkse stortingen hebben bijgedragen. Hoewel ze op dat moment geen wereld van verschil maakten, tellen ze bij elkaar flink op.

4. Investeer in jezelf (en verdien 50 procent meer)

We Googelen ons suf op ‘snel rijk worden’, zijn gefascineerd door crypto en verzinnen trucjes om elke maand meer opzij te zetten. Wat we hierbij vergeten? Dat we ook meer kunnen verdienen (en zo ook meer kunnen sparen) door simpelweg te investeren in onszelf.

Het is dé carrière-tip van investeerder Warren Buffett. Volgens hem verdien je al gauw 50 procent meer als je in jezelf investeert. Je wordt immers meer waard en kunt dan beter onderhandelen of meer verantwoordelijkheden op werk aan.

5. Doe één taak die je in 2021 hebt uitgesteld

We hebben allemaal die ene taak waarvan we weten dat we ‘m moeten doen, maar waar het op de één of andere manier nooit van komt.

Van nadenken over je pensioen (ja, echt – hoe eerder, hoe beter) tot de bezem halen door je abonnementen en van uitzoeken in welke cryptomunten je wil investeren tot die side hustle starten. 2022 is het jaar, dus ga aan de slag.

6. Verhoog het percentage van je inkomen dat je spaart

Een makkelijke manier om meer te sparen in 2022? Verhoog het bedrag dat je spaart elke maand een klein beetje met bijvoorbeeld 1 of 5 procent. Omdat je dit zo geleidelijk doet, voel je het minder in je portemonnee, maar spaar je aan het einde van het jaar toch een stuk meer dan aan het begin.

7. Haal geen geld meer van je spaarrekening

Spaar je elke maand netjes aan het begin van de maand, maar boek je gedurende de maand rustig weer geld terug naar je lopende rekening? Dat is natuurlijk hartstikke demotiverend, dus 2022 is het jaar dat je hiermee stopt.

Maak een spaarpotje aan waar je wel geld uit mag halen (voor grote uitgaven bijvoorbeeld) en één waar je vanaf moet blijven en waar je elke maand geld in stort. De kans is daarnaast groot dat het bedrag dat je nu stort niet realistisch is.

Soms moet je minder per maand sparen, om uiteindelijk meer op je spaarrekening te hebben staan. Hoe ironisch dat ook is. Hier vind je meer tips om minder geld van je spaarrekening af te halen.

WorkJuice deelt dagelijks praktische tips en tricks op het gebied van carrière en geld. Of dat nou gaat om solliciteren, sparen of productiviteit – zodat je elke dag weer 1 procent bent gegroeid ten opzichte van de dag ervoor.