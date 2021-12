Metro-stelling: ‘Vuurwerk afsteken is een achterlijke traditie’

‘Vuurwerkdiscussie doet de vlam snel in de pan slaan’

„Ik zou niet zo snel voor deze formulering kiezen, maar ik ben geen voorstander van het zelf afsteken van vuurwerk. Ter gelegenheid van een feest vuurwerk professioneel laten afsteken is gewoon heel feestelijk, en dat gebeurt dan ook in de meeste landen. Maar zelf afsteken vind ik te riskant, omdat er veel onnodige slachtoffers bij vallen en het agressie tegenover mensen, dieren en hulpverleners uitlokt. Daarnaast zijn er nog allerlei redenen te noemen, zoals de milieuschade en de onrust door al dat geknal in de laatste dagen van het jaar. Van mij mag de politiek snel tot een permanent verbod op het zelf afsteken van vuurwerk beslissen.

Het interessante aan de discussie rondom vuurwerk is dat het, net als bijvoorbeeld Zwarte Piet, snel de vlam in de pan doet slaan. Dit soort onderwerpen verdelen onze samenleving heel snel in voor- en tegenstanders. Dat is met veel onderwerpen zo, maar bij een aantal onderwerpen ligt het extra gevoelig, en die hebben te maken met traditie en identiteit. Heel snel trekken mensen de identiteitskaart, zo van: zelf vuurwerk afsteken hoort bij Nederland en daar zijn we trots op. Je kunt laten zien dat vuurwerk een vrij recente traditie is en ook niet uit Nederland komt, maar vaak zijn mensen in dit debat niet zo ontvankelijk voor argumenten. Dat staat een zakelijke afweging in de weg. Het gaat veel meer om het tegen over elkaar plaatsen van identiteiten. Alsof je met een vuurwerkverbod iets essentieels uit de Nederlandse samenleving zou weghalen.”

‘Politiek weigert positie te kiezen in omstreden kwesties’

„De kwestie vuurwerk is exemplarisch voor hoe de politiek de laatste jaren besluiten neemt. Medio november zei het kabinet nog dat er dit jaar geen vuurwerkverbod nodig is. Iedereen vond dat raar, want we zitten met ongeveer dezelfde situatie als vorig jaar. Daarop stuurden de burgemeesters een brandbrief. Het besluit om geen vuurwerkverbod in te stellen, werd door de landelijke politiek snel weer teruggedraaid, maar eigenlijk wilde Den Haag helemaal geen beslissing nemen. Door het uitstellen van een beslissing leg je de hete aardappel bij iemand anders neer en krijg je de polarisatie in de samenleving erbij cadeau.

Ook in het geval van het klimaat en de coronavaccinaties zie je dat de politiek weigert om positie te kiezen in omstreden kwesties. Ze laten het liever over aan de samenleving, die het dan maar moet uitknokken. Als de politiek gewoon op tijd zegt: er komt dit jaar een vuurwerkverbod, dan kunnen de winkeliers zich daar op voorbereiden. En als de politiek zegt: mondkapjes zijn verplicht, dan voegen de meeste mensen zich wel. Maar in Nederland hebben we er eerst maanden over gepraat, waardoor iedereen al een soort van geharnaste opvatting had.”