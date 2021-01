GameStop en de middelvinger naar Wall Street: 6 vragen en antwoorden

De afgelopen week steeg de koers van het Amerikaanse bedrijf GameStop in rap tempo. Waar de prijs van een aandeel vorige week nog net onder de 40 dollar lag, tikte de koers gistermiddag de 350 dollar aan. Hoe kan het toch dat de koers van een bedrijf dat ten dode leek opgeschreven in één week met 1.700 procent steeg?

Het korte antwoord: kleine particuliere beleggers zijn gezamenlijk de strijd aangegaan tegen de grote jongens van Wall Street, de hedgefondsen. Ze waren vastbesloten Wall Street een lesje te leren en grotendeels is dat ook gelukt.

Door alle media-aandacht was je tot zover misschien wel op de hoogte. Maar hoe kan een groep beleggers dit ooit realiseren? We proberen de vragen te beantwoorden die je wellicht hebt.

1. Wat is GameStop?

GameStop is een Amerikaanse winkelketen die videogames verkoopt. Tot voor kort leek GameStop ten dode opgeschreven. Al voor langere tijd worden steeds meer videogames online gekocht. Nu mensen door het coronavirus niet naar de winkels kunnen, kreeg het bedrijf nog een klap. Het is niet failliet, maar er zijn maar weinig mensen die denken dat het bedrijf weer gaat groeien.

2. Waarom heeft iedereen het nu over GameStop?

Net als bij veel bedrijven waarbij het slecht gaat, gokten grote hedgefondsen erop dat het slechter zou gaan met GameStop en dat het aandeel minder waard zou worden. Dat noemen we short selling of short gaan.

3. Oké wacht, wat betekent short gaan?

Als een belegger short gaat, verkoopt hij aandelen die hij niet in zijn bezit heeft, om ze later voor een lagere prijs terug te kopen.

Dat levert waarschijnlijk alsnog wat vragen op. Want hoe kun je aandelen verkopen die je niet in je bezit hebt? Als je short gaat leen je een beleggingsproduct (zoals een aandeel in GameStop) dat je direct voor de huidige (hoge) prijs verkoopt. Zodra de koers daalt en de waarde is gezakt, koop je het voor de lagere prijs en geef je het aandeel aan de partij die je het aandeel had uitgeleend.

Een voorbeeld:

Stel dat de koers van een aandeel nu 100 euro is.

Door slecht nieuws over het bedrijf verwachten we dat de koers gaat dalen.

We lenen dan dit aandeel van een bank en verkopen het meteen voor de actuele hoge koers van 100 euro.

Onze voorspelling komt uit en de koers zakt naar 50 euro.

We kopen we het aandeel voor 50 euro.

En geven we het terug aan de bank die ons het aandeel geleend heeft.

De bank die het aandeel heeft uitgeleend wil wel een kleine vergoeding.

Maar stel dat dit 3 euro is, dan hebben we in dit voorbeeld alsnog 47 euro verdiend.

GameStop was één van de bedrijven die het meest geshort werd op de beurs. Maar terwijl hedgefondsen en andere professionele Wall Steet mannen short gingen op GameStock, hadden amateurbeleggers op Reddit een ander idee.

4. Wat is er precies gebeurd?

De strijd tussen Reddit-gebruikers en Wall Street begon vorige week, op de subreddit r/WallStreetBets, waar zo’n 2 miljoen Reddit-gebruikers aandelen bespreken. Deze gebruikers bespraken GameStop al jaren en zagen de mogelijkheid om hedgefondsen een hak te zetten en tegelijkertijd geld te verdienen.

De koers van GameStop steeg met zo’n 13 procent toen de keten drie nieuwe bestuursleden aankondigde op 11 januari. Tot zover een normale ontwikkeling. De bestuursleden zouden namelijk digitale ervaring met zich meebrengen en dat sprak beleggers aan. Eerder in dit artikel concludeerden we al dat GameSpot deze digitale ervaring erg nodig heeft. Maar er gebeurde iets geks: twee dagen later steeg de koers 57 procent, en daarna 27 procent. Daar hield het niet bij op: een week later steeg de koers tweemaal 10 procent en een andere dag ook nog eens 51 procent. Het hoogtepunt kwam deze week, toen de koers eerst 18 procent steeg, daarna 93 procent en vervolgens (gisteren) nog eens verdubbelde.

Dat de koers zo enorm in waarde steeg had twee redenen: sommige short sellers kochten aandelen om hun verliezen in te perken en tegelijkertijd spoorden Reddit-gebruikers elkaar aan om GameStock aandelen te kopen. Hierdoor ontstond er een short squeeze.

5. Wat is een short squeeze?

Het zijn vaak hedgefondsen die short gaan, omdat dit een risicovolle positie is. Elk positief nieuws over een aandeel (zoals de drie nieuwe bestuursleden) kan ervoor zorgen dat een aandeel stijgt, waardoor je als shortseller minder verdient. Als je short bent gegaan en je voorspelling niet uitkomt (het aandeel stijgt juist in plaats van daalt), word je gedwongen om nieuwe aandelen te kopen of op een gegeven moment je verlies te nemen en je aandelen juist voor een hogere prijs terug te kopen, om verdere schade te beperken.

Doordat gebruikers van WallStreetBets elkaar opjutten om GameStop-aandelen te kopen, werd de prijs opgedreven. Hierdoor werd de interesse in aandelen van GameStop alleen nog maar groter. Terwijl het aandeel vorige week nog net onder de 40 dollar lag, steeg het donderdagmiddag naar 350 dollar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We did it guys. GameStop $GME was the most traded stock in one day today. We, Wall Street Bets created more volume then $TSLA , the $SPY & Bitcoin $btc with $20 BILLION. I can't wait for tomorrow. 🚀🚀🔥👀 pic.twitter.com/VLM8V8qKaB — Reddit Trading 🚀 (@reddittrading) January 27, 2021

Twee hedgefondsen hebben hierdoor de handdoek in de ring gegooid en veel geld verloren. Het geschatte verlies loopt op tot 70 miljard dollar, omgerekend zo’n 58 miljard euro. De Reddit-gebruikers hebben juist verdiend aan het stijgen van de koers.

Zo sprak The New York Times bijvoorbeeld met een 16-jarige middelbare scholier, die 750 dollar verdiende door zijn GameStop aandelen. „Het is een goede kans om geld te verdienen en tegelijkertijd de hedgefondsen voor lul te zetten”, zei hij tegen de krant. „Door GameStop te kopen, voelt het alsof we hun hebben verslagen in hun eigen spel.” Maar 750 dollar is niets bij het bedrag die de grootste winnaar van de stunt heeft verdiend. Hij wist 50 miljoen van 50.000 dollar te maken.

6. Hoe wordt op deze beursgekte gereageerd?

Het nieuws doet veel stof opwaaien. Het economische team van president Joe Biden houdt de situatie nauwlettend in de gaten en verschillende beleggingsplatforms leggen de handel in de aandelen van GameStop stil. Dat heeft ervoor gezorgd dat de koers van GameStop als een kaartenhuis in elkaar is gestort.

Sommige Reddit-gebruikers zullen daarom ook verliezen moeten incasseren. Maar voor velen zal het toch voelen alsof hun missie is gelukt. „Jullie hebben zo’n impact dat deze ‘fat cats’ bang zijn dat ze daadwerkelijk aan het werk moeten gaan om de kost te verdienen”, schreef een moderator van WallStreetBets deze week. „Dat warme gevoel dat je voelt heet respect en het is welverdiend. Wall Street kan je aanwezigheid niet langer negeren.”