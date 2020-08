Werken in deze bloedhitte: masseur, verhuizer en komkommerkweker

Verhalen schrijven op vier hoog met deze temperaturen is geen pretje, al kan het altijd heter. Hard doorgewerkt wordt er in elk geval, weer of geen weer.

Verhuizer

Hij zit mídden in een verhuisklus, vertelt verhuizer Wouter van der Kruijf van XXL Movers vanuit z’n snikhete verhuiswagen, op weg naar de binnenstad van Amsterdam. En hoe dat nou is, werken als verhuizer in deze temperaturen? „Het is heftig. Bijna niet te doen.” Maar de hardwerkende verhuizer doét het wel.

Bewapend met een paar extra shirts komt hij de verhuisdagen wel door, en met natuurlijk heel veel water, zeker wel een litertje of zes, schat hij, „als het niet meer is.” De klanten zijn „relaxed”, en het is minder druk op straat, noemt hij als klein voordeeltje en wat nu het zwaarste is? Daar hoeft hij geen seconde over na te denken. „Traplopen!”

Komkommerteler

Komkommerteler René Tielemans zit as we speak even af te koelen op een strandje op de camping. In z’n hand nu een koud biertje in plaats van een komkommer, die de eigenaar van Tielemans Groentekwekerij in het Brabantse Boekel doorgaans zeker wel in twintigtal per dag verorbert. De komkommers dan hè, „en kleintjes, hoor.”

Natuurlijk is het ongelooflijk heet in de kas, beaamt hij. Niet voor niets dat ze een ‘tropenrooster’ hebben en elke dag een uur eerder beginnen, en dus een uur eerder stoppen. „Maar wat veel mensen niet weten, is dat het in de komkommerkas koeler is dan buiten!”

Hij mailt een grafiekje door, als bewijs.

Komkommer als airco

Dat komt omdat de komkommers nu bijna volgroeide gewassen zijn, legt hij uit. „De planten werken als airco. Ze nemen zo’n tien liter water per dag op en verdamping dat weer. En dan krijg je verkoeling.”

Tielemans, met als WhatsApp-boodschap ‘Altijd paraat met komkommer en tomaat’, viert nu vakantie op een camping in Eersel („mooi in de buurt, zodat ik zo weer op de kwekerij kan zijn”), maar er wordt altijd goed aan het personeel gedacht. Veel water -en komkommers- voor iedereen, schaduwschermen in de kas en op het dak staan sproeiers. „En we trakteren regelmatig op een ijsje.”

Komkommerijs?

Tip van Tielemans: komkommer in een kannetje water met ijs. „We zeggen altijd: niets is zo fris als een komkommer is.”

Die je overigens niét in de koelkast moet bewaren, laat staan in de vriezer moet stoppen om er een bevroren komkommer, of -ijs, van te maken. Want kou onttrekt vocht aan de komkommer, licht hij met een grijns toe, „en aan een slappe komkommer heb je natuurlijk niets.”

Dat de groene vruchtgroente, want dat is de komkommer, een van zijn grote liefdes is, blijkt ten slotte wel uit zijn Komkommerlied. De olijke Brabo schreef het jaren geleden speciaal voor carnaval, en naar eigen zeggen wordt het steeds beter beluisterd. „Je vindt ons zelfs op YouTube en Spotify.”

Masseur slash waxer slash hamam-man

„Ik heb gelukkig airco in de praktijk, anders zou het te heet zijn”, vertelt Gerrit Ernste van massagepraktijk Intensense. Overigens zet-ie de koude lucht wel uit, vlák voordat iemand op de bank komt liggen. „Anders wordt het wel erg fris. En daarna zet ik het weer aan, dan kan het goed in koelen.”

Thuis douchen

De meeste mensen komen nu liever ’s avonds, „en ze douchen vaak al van te voren thuis, dus dat is prettig, zeker nu.” Want dat iedereen nu meer zweet dan normaal, kan hij alleen maar beamen. „Al geloof ik niet dat mensen die écht heel veel zweten en dat ook van zichzelf weten, nu zullen komen.”

Alles kaal

Zijn hamam weten mensen ook goed te vinden -„lekker verfrissend”- en wat ook goed doorloopt, is het waxen, want dat doet de Elstenaar ook. Het is drukker dan normaal en hij waxt alles dat los en vast zit, bij wijze van spreken. Van beharing op buik tot rug en benen tot bikinilijn, „alles kaal voor het strand, dat willen de mensen nu allemaal.”

Iedereen komt bij hem langs: mannen, vrouwen, kinderen en ouderen. „Van vijf tot negentig.” Kinderen waxen ze trouwens niet hoor, zegt hij er meteen lachend achteraan, die komen dan met hun ouders voor een massage, „maar wie weet later!”

