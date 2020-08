Bedrijven benutten potentieel in een niche: verborgen kampioenen

Bedrijven kunnen volgens diverse businessmodellen opereren. Om maar geen klanten mis te lopen, zijn er bijvoorbeeld bedrijven die een zeer groot assortiment aanbieden. Maar is je potentieel benutten in een ‘niche’ niet beter?

Een bedrijf dat het iedereen naar de zin wil maken loopt echter het risico nooit hoger te scoren dan ‘voldoende’. Tegenwoordig lijken steeds mee bedrijven zich daarom te richten op een nichemarkt. Ze zijn specialist op een bepaald gebied en richten zich op een beperktere doelgroep. Hierdoor kan er veel beter worden ingespeeld op de specifieke wensen en behoeften van de klanten in de nichemarkt. Dat het publiek dit waardeert, blijkt wel uit de successen van bedrijven die een nichemarkt bedienen.

Redenen om actief te willen zijn op een nichemarkt

De voordelen van een bedrijf richten op een niche? Door de eigen producten of diensten neer te zetten als ‘het’ merk voor een bepaalde doelgroep, is het bedrijf veel geloofwaardiger dan algemene concurrenten. Daarnaast zorgt het ook voor een betere focus als het aankomt op de bedrijfsaanpak. Zo is het gemakkelijker een unieke eigen waarde propositie te bepalen en (online) marketing toe te passen. Een bedrijf dat opereert op een nichemarkt heeft bovendien vaak te maken met geringe concurrentie, een hoge conversie en een trouwe klantengroep.

Voorbeelden van toonaangevende verborgen kampioenen

Een goed voorbeeld van een toonaangevend bedrijf dat zich op een nichemarkt richt is een veilinghuis voor gebruikte industriële machines voor hout- en metaalbewerking. Machines aankopen en verkopen door middel van veilingen zou bij wijze van spreken ieder bedrijf kunnen. Maar wat belangrijk is in deze markt en wat het bedrijf zo succesvol maakt, zijn de essentiële voorverkoopdiensten en after sales. Zo’n veilingplatform maakt het mogelijk internationaal potentiële kopers te benaderen. Klanten krijgen daarnaast persoonlijk advies, er worden gespecialiseerde taxaties opgesteld en machines worden op basis van reële veilingprijzen geëvalueerd. Het bedrijf regelt ook na de aankoop de demontage, het transport, de douane en betaling.

Wraps van bijenwas

Niet alleen business-to-business zijn er nichemarkten. Ook consumenten zijn als doelgroep op te delen in allerlei niches. Zeker nu de nadruk steeds meer komt te liggen op individualiteit en het uitdragen van de eigen unieke persoonlijkheid, zijn er genoeg interessante niches om te ontdekken. Een bedrijf dat daar succesvol in is geweest, is bijvoorbeeld het bedrijf dat wraps van bijenwas maakt als vervanger voor plastic verpakkingen. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat al bijna de helft van de Nederlanders aangeeft geeft aan dat ze duurzame of maatschappelijk verantwoordelijke aspecten belangrijk vinden bij de aanschaf van producten en diensten, blijkt dit niet altijd uit het koopgedrag. Een hogere prijs wordt vaak als argument gebruikt om niet te kiezen voor een duurzaam of maatschappelijk verantwoord alternatief. Een belangrijk aspect van de wraps van bijenwas is dan ook dat het goedkoper is voor de consument, omdat ze herbruikbaar zijn.

Stappenplan: op zoek naar een nichemarkt

Ook de intentie om producten of diensten aan te gaan bieden op een nichemarkt? Dan is het belangrijk om eerst op zoek te gaan naar een interessante nichemarkt. Maar hoe ontdek je deze? Ten eerste is het goed om na te denken over je eigen hobby, passie of expertise. De volgende stop bestaat uit het bedenken welke problemen er opgelost kunnen worden. Om je gedachten te structureren is het handig om hierbij gebruik te maken van een mindmap. Hierbij begin je met een vraag, onderwerp of probleem waaraan je continu gerelateerde woorden toevoegt. Doe dit totdat je uitkomt op een of meerdere producten of diensten die je aan kunt bieden. Tot slot ga je onderzoek doen naar de vraag naar een product of dienst en breng je de concurrentie in kaart.

