5 simpele manieren om te netwerken

Netwerken is veel meer dan op een druk evenement jezelf ‘verkopen’ zonder te veel op te scheppen én zonder te bescheiden te zijn. Gelukkig maar, want voor veel mensen (zoals introverten en verlegen mensen) is de gedachte aan deze vorm van netwerken alleen al verschrikkelijk. Een aantal tips om te netwerken als dat niet helemaal je ding is.

Neem contact op met mensen uit je verleden

Bij netwerken denken mensen al snel aan je netwerk uitbreiden. Maar het is veel krachtiger voor je carrière om een betere band te krijgen met het netwerk dat je al hebt. Opnieuw in contact komen met oude collega’s, bazen, mentoren en klasgenoten kan je net die nieuwe kans opleveren.

Het kan een beetje awkward voelen om mensen die je jaren niet hebt gezien of zelfs gesproken een berichtje te sturen of op LinkedIn toe te voegen. Dat is het ook als je opeens iets van ze nodig hebt. Als je alleen op zoek bent naar een connectie, is de kans groot dat de ander het alleen maar leuk vindt van je te horen.

Doe je research voordat je naar een (online) netwerkevent gaat

Vaak kun je erachter komen (door bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Eventbrite) wie er nog meer naar het event komen. Soms is er zelfs een app waar je van tevoren contact op kunt nemen met andere bezoekers. Ideaal voor mensen die het netwerken spannend vinden en liever hun huiswerk hebben gedaan.

Hoewel iemands online persoonlijkheid vaak anders is dan in real-life, kun je zo al een beetje inschatten met wie je goed zou kunnen klikken.

Geef een compliment als ijsbreker

Of je nou online of offline netwerkt, een compliment is altijd een goede ijsbreker. Zorg er wel altijd voor dat het compliment gemeend is, anders is er zo doorheen te prikken. Dit zorgt meteen voor een positieve energie in het gesprek.

Een goede manier om het gesprek vervolgens op gang te houden is door open vragen te stellen en daadwerkelijk geïnteresseerd te zijn in wat de ander te zeggen heeft. Dat voelt misschien een beetje als een open deur, maar is dat door de zenuwen vaak niet. Je bent dan zo druk bezig met wat je straks misschien zal zeggen, dat je niet meer écht luistert.

Een goede tip is ook om op de terugweg wat notities te maken over de personen die je hebt gesproken. Dit helpt je op een later moment bij het onderhouden van je netwerk.

Stuur altijd een berichtje na een netwerkevent

Want hier komt de tip weer: netwerken draait niet alleen maar om meer en meer mensen toe te voegen op LinkedIn of Instagram. Om er vervolgens niets meer mee te doen. Stuur naar de personen die je hebt ontmoet – en zeker degene die misschien iets voor jou in de toekomst kunnen betekenen – een follow up. Een simpele: ‘Het was leuk je ontmoet te hebben’ met een opmerking over waar jullie het over gehad hebben is al genoeg.

Sluit je aan bij een community of groep

Kom je er (zelfs na deze tips) achter dat events niets voor jou zijn? Dat kan ook natuurlijk. Want eerlijk is eerlijk, voor de meeste mensen slurpen ze energie. Gelukkig zijn er genoeg andere manieren om te netwerken. Door je aan te sluiten bij een community of groepje bijvoorbeeld.

Dat is het mooie van het internet: waar jij je ook in interesseert, er is altijd een community bij te vinden. Of dat nou een boekclubje is, een community met jonge natuurliefhebbers of een netwerk van freelancers. Met deze mensen heb je vaak sowieso een raakvlak, wat het netwerken weer gemakkelijker maakt.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

