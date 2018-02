Deze natuurlijke middelen helpen tegen stress

Is maandag je minst favoriete dag van de week? Daar komt vandaag verandering in! Met deze handige tips wordt maandag voortaan je lievelingsdag.

Houd het weekendgevoel vast

Een goed weekend geeft je energie voor de rest van de week. Waarom maandag dan niet zien als een verlengde van je weekend? Je kunt waarschijnlijk niet zo lang uitslapen als wanneer je vrij bent, maar wel ontbijten in bed, een rondje hardlopen of wakker worden met je favoriete muziek. Kijk of je de rituelen die je in het weekend hebt, voortaan op maandagochtend kunt vasthouden.

Sta vijf minuten eerder op

Gehaast de week beginnen, doet je humeur geen goed. Eigenlijk sta je al min één achter en dan is de week nog niet eens écht begonnen. Geef jezelf wat extra tijd door de wekker vijf minuten eerder te zetten dan normaal. De maandagochtend voelt dan een stuk minder zwaar, omdat je niet gestrest de deur uitstapt. Misschien bevalt dit wel zo goed dat je de week daarop je wekker tien minuten eerder zet.

Doorbreek de sleur

Om te voorkomen dat alle doordeweekse dagen op elkaar lijken, moet je de sleur doorbreken. Begin de week anders door af te wijken van je dagelijkse routine. Pak het niet te rigorous aan, maar begin klein. Lunch bijvoorbeeld met een salade in plaats van boterhammen, fiets een andere route naar je werk of ga op maandagavond eens uiteten. Deze kleine verschillen zetten meteen een positieve toon voor de rest van de week.

Kies een positieve mantra

Voor een groot deel bepalen je gedachten hoe je je voelt. Denk je ‘Bah, weer een maandag’ als je wekker gaat, dan voel je je waarschijnlijk belabberd. Een mantra, een zin die je in je hoofd steeds herhaalt, is een handige manier om je gedachten te beïnvloeden en daardoor ook je gevoel te veranderen. Zeg bijvoorbeeld gedurende de dag tegen jezelf ‘Vandaag is leuk’ of ‘Ik voel me kiplekker’.

Wees dankbaar

Dankbaar zijn is een krachtige manier om je bewust te worden van de rijkdom die je hebt. Alleen al het feit dat je op maandagochtend naar je werk of studie gaat, kan je dankbaar maken. En het fijne is: hoe meer je je focust op de dingen waar je dankbaar voor bent, hoe dankbaarder en gelukkiger je je voelt. Maak op maandagochtend tijdens het tandenpoetsen kort een dankbaarheidslijstje in je hoofd of schrijf drie dingen op waar je dankbaar voor bent als je in de trein zit. Je kunt ook zo’n lijstje maken op zondagavond, zodat je met een positief gevoel gaat slapen.

Verheug je ergens op

Aan het begin van een nieuwe week staat er nog veel (moois) op je te wachten. Die voorpet geeft je op maandag een beter humeur. Zorg dus dat je een aantal leuke dingen hebt om naar uit te kijken. Misschien ga je sporten met vrienden, kook je vanavond je favoriete eten of staat er binnenkort een vakantie op de planning. En vergeet ook niet: uiteindelijk is er geen verschil tussen de maandag en vrijdag, behalve het verschil dat je in je hoofd creëert.

