Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo herken je ‘neppe’ olijfolie

De prijzen voor olijfolie rezen de afgelopen tijd zo de pan uit dat het inmiddels het ‘vloeibare goud’ wordt genoemd. Van die stijging wordt flink misbruik gemaakt, want er ligt tegenwoordig ook ‘neppe’ extra vierge olijfolie in de schappen. Hoe kun je die herkennen?

In het eerste kwartaal van dit jaar telde de EU een recordaantal gevallen van zogenaamde ‘olijfolie-fraude’.

Misbruik van hoge prijzen olijfolie

„Mensen willen graag extra vierge olijfolie kopen. Dat staat op de fles, maar dan stoppen ze er iets in wat vet is en eruit ziet als olijfolie. En daar betalen mensen heel veel geld voor. Dat is overal verkrijgbaar”, zegt olijfolie-sommelier Wilma van Grinsven-Padberg op NPO Radio 1. Eerder legde ze de olijfoliebasics uit aan Metro.

De fraude heeft alles te maken met de olijfolie-opbrengst, die al twee jaar op rij de helft is van wat het zou moeten zijn. „Met name in Spanje, dat verantwoordelijk is voor de helft van de wereldafzet. Dan schieten de prijzen omhoog en wordt er misbruik van gemaakt”, vertelt Van Grinsven-Padberg in het radioprogramma. Wordt er dan niet gecontroleerd? „Ieder land is verantwoordelijk voor de controle, maar omdat je er niet dood aan gaat, houdt ieder land zich aan de wettelijke eisen voor de controles.”

Hoe herken je extra vierge olijfolie?

„Het gros van de Noord-Europeanen weet niet wat de smaak of geur van olijfolie zou moeten zijn”, verklaart ze waarom bedrijven ermee wegkomen. Ze legt uit hoe je extra vierge olijfolie kunt herkennen. „Als je de fles openmaakt, dan moet de olie naar gras ruiken. In de mond proef je een bittertje achter op de tong en een klein pepertje in de keel, iets van scherpte. Als je dat hebt, dan kun je vrijwel zeker weten dat je een echte extra vierge olijfolie heb.”

Ruik je dat niet, dan ruik je bijvoorbeeld „aceton, varkensmest, vieze kleding die lang in een tas heeft gezeten, modder”. „Als je extra vierge olijfolie drinkt, heb je vrijwel daarna geen vette mond meer. Heb je dat wel, dan heb je dus een ranzige olijfolie, die ruikt ook naar salami. Dat is vies vet. De olijven moeten bij extra vierge olijfolie binnen 24 uur worden geperst, de meeste olijven worden dat niet. Wat ook belangrijk is: licht, lucht, tijd en warmte zijn de grootste vijanden. De meeste mensen weten niet dat als je een fles hebt opengemaakt, je die binnen afzienbare tijd moet gebruiken, omdat het anders gewoon bederft.”

Mag je extra vierge gebruiken bij het koken?

Grinsven-Padberg rekent ook af met de misvatting dat je geen extra vierge olijfolie bij het koken mag gebruiken. „Het is een fabeltje. Extra vierge olijfolie is juist het gezondste product om mee te koken en bakken. Het is alleen zonde om daar de allerduurste voor te gebruiken. Er zit zoveel smaak aan, die kun je beter over je pasta, aardappelen of whatever doen.”

Vorige Volgende

Reacties