Geen crompouce-plek in de buurt? Zo maak je ‘m makkelijk zelf

Af en toe komt er een hype voorbij waar je gewoon niet omheen kan. Op dit moment is dat iets wat je kunt eten, een trend die (hoe kan het ook anders) van TikTok afkomstig is. We hebben het over de crompouce: een mix tussen een croissant en een tompouce. Heb je ‘m nog niet kunnen scoren? Maak ‘m dan gemakkelijk zelf.

Je hebt de crompouce vast al voorbij zien komen: een croissant met daarin de banketbakkersroom van een tompouce en boven het bekende knalroze glazuur (of soms roze chocolade).

Influencers filmen zichzelf terwijl ze het zoete gebakje eten en dat ging viral. Bakkers krijgen nu massaal de vraag of ze de crompouce al verkopen en op de lokale markt moet je er heel vroeg bij zijn, wil je er een (of meer) bemachtigen.

Zo werd de crompouce een hype

Het sociale medium TikTok is veroorzaker van vele trends onder jongeren. Dit komt door het algoritme van TikTok: hoe vaker je een filmpje over een specifiek onderwerp bekijkt, hoe meer van dat soort video’s je te zien krijgt. In het geval van de crompouce gaat het om iets herkenbaars: een tompouce en een croissant. Het ziet er leuk uit én het heeft een grappige naam.

Doordat je naar zo’n filmpje blijft kijken en vervolgens nog meer filmpjes erover te zien krijgt, denk je dat iedereen de crompouce eet. Dan wil je dit zelf ook en zo ontstaat bij bakkers de vraag naar crompouces (of, op z’n Hollands: crompoezen). Vervolgens is het een hype.



🥐🩷 House of crompouce pop-up in Amsterdam Bakker van Maanen was een van de eerste bakkers die de crompouce op de markt bracht. Daar zijn de roze croissants ondertussen niet aan te slepen en zo bedacht de bakkerij een nieuw concept: House of crompouce. Vanaf 8 november tot februari volgend jaar kun je aan de Prinsengracht nummer 16 in Amsterdam terecht bij deze pop-up bakkerij voor de lekkerste crompouces én merchandise.

Makkelijk recept: de crompouce

Heb jij al dagen zin in een crompouce, maar kun je ‘m niet vinden? Maak ‘m dan zelf! Het is namelijk helemaal niet zo moeilijk als je misschien denkt.

Dit heb je nodig voor het maken van de crompouce:

Verse croissants van de bakker of supermarkt, of thuis afbakken

Mix voor banketbakkersroom (vind je gewoon in de supermarkt

Halfvolle melk

Ruby smeltchocolade (of ga voor een pakje roze glazuur dat je alleen op hoeft te warmen in heet water, beide verkrijgbaar in de supermarkt)

Zo maak je crompouces

Snijd de (afgekoelde) croissants open. Smelt de ruby chocolade au bain marie en dip de bovenkant van de croissants erin. Met een lepel kun je nog wat extra glazuur over je crompouces schenken. Zet ze even in de koelkast zodat de topping hard kan worden.

Maak vervolgens de banketbakkersroom volgens de verpakking, hier heb je de halfvolle melk voor nodig. Zet de room ook even (minimaal vijf minuten) in de koelkast. Haal alles uit de koelkast en vul de crompouces met room.

Laat ze nu een uurtje staan. Grapje natuurlijk, dat lukt helemaal niemand. Smullen maar!



Vreemde variaties op de crompouce

Nu we de samensmelting van een croissant en tompouce compleet omarmen, druppelen er natuurlijk grappige, lekkere en soms in onze ogen ietwat vieze andere combinaties met banketbakkersroom en roze glazuur op de markt. Denk aan de donpouce (= donut en tompouce), de frikanpouce (= frikandel en tompouce…) en de oliepouce (= een oliebol en tompouce).

