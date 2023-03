Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bier van poeder? Duitse brouwerij ontwikkelt heus ‘oplosbier’

Producten als instant noedels, cakemix, oploskoffie en van die zakjes poederdipsaus voor chips kennen we allemaal. Gemakkelijker dan voedsel in zo’n categorie kan het bijna niet worden. Langzaamaan kan ook ‘oplosbier’ aan die lijst toegevoegd worden.

Een Duitse brouwerij heeft – wat zij noemen – onlangs het ‘eerste poedervormige bier ter wereld’ ontwikkeld. De brouwerij Klosterbrauerei Neuzelle wil de manier waarop bier wordt gemaakt veranderen door het proces te verkorten en minder grondstoffen en energie te gebruiken.

CO2-uitstoot verminderen

De brouwerij hoopt met de uitvinding dat het bierpoeder de zware CO2-voetafdruk van de export van bier zal verminderen. En het enige wat je als proever van het bier hoeft te doen, is een paar lepels van het poeder in een glas doen, water toe te voegen en roeren. En zo worden er soms wel meer bijzondere biertjes gebrouwen.

Een van de belangrijkste voordelen van oplosbier is dat het veel lichter is dan traditioneel bier, wat een enorme besparing op de transportkosten belooft. Omdat het zo licht is, kan het worden vervoerd tegen slechts 10 procent van het gewicht van conventioneel bier. „De tijd is rijp om de klassieke bierproductie en -logistiek op de proef te stellen gezien de manier waarop wij met ons milieu omgaan”, aldus Helmut Fritsche, een aandeelhouder van de brouwerij, over het project.

De smaak van oplosbier

Maar, smaakt het een beetje? De brouwerij zegt daarover dat het naar een pilsner smaakt, maar dat ze de producten aan het uitbreiden zijn. Zo is deze variant voorlopig nog alcoholvrij. „De complete bierervaring is wat we willen. Het schuim en de smaak hebben we al. We willen koolzuurgas in poedervorm toevoegen. We willen de alcohol in poedervorm toevoegen. Dat kan allemaal met poeder. En het is natuurlijk absoluut fascinerend dat het ons gelukt is.”

In een toekomstscenario zouden brouwerijen wereldwijd een bierpoeder kunnen krijgen en hun eigen water toevoegen voordat ze het in flessen vullen. Zelfs poeder voor de eindproducent is dus een optie.