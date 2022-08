Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe trend: jalapeño peper in een glas rosé – dit is waarom

Je leert tegenwoordig steeds weer wat nieuws van social media-platform TikTok. Dit keer gaat een nieuw zomers drankje viraal. Waarbij je een glas rosé iets meer pit geeft. Hoe? Nou hup, een jalapeño erin.

Spicy rosé dus. TikTok-chef Allyssa Marshall, die onder de noemer Alyssa in the kitchen video’s maakt, liet de wereld kennismaken met de pittige rosé. Wat begon als een experimentele cocktail, is inmiddels uitgegroeid tot een populair zomers drankje. Ja, men is enthousiast over deze ietwat bijzondere combinatie.

TikTok-chef ontdekt wijn met jalapeño

Aan het Amerikaanse Newsweek legde Marshall uit hoe ze op dit creatieve idee kwam. De TikTok-chef had altijd al een zwak voor pikante margarita’s, maar aan spicy rosé had ze niet eerder gedacht. Totdat ze tijdens een livestream op haar kanaal een glas rosé dronk en haar volgers Marshall attendeerden op haar jalapeño-obsessie. Zij daagden haar uit om iets pikants toe te voegen aan haar glas wijn. En daar werd een nieuwe alcoholische trend geboren. „Wat begon als een grappig, willekeurig idee, is nu veranderd in de enige manier waarop ik, en iedereen die het probeert, nog rosé kan drinken”, aldus Marshall.

Het verbaast haar dan ook niks dat zoveel mensen enthousiast reageren op haar ontdekking. Volgens haar gaan spicy ingrediënten en alcohol heel goed samen.

Recept voor spicy rosé

Hier volgt dan het recept voor de zeer eenvoudige cocktail. In slechts drie stappen ben je namelijk al klaar.

Schenk een glas rosé in Voeg drie stukjes jalapeño peper toe Voeg ijsblokjes toe

Overigens staat het TikTok-kanaal vol met inspiratie voor bijzondere alcoholische, en non-alcoholische, versnaperingen. Waarbij Marshall regelmatig de pepers tevoorschijn haalt. Want wat dacht van een spicy frosé? De online chef trakteert haar volgers daarnaast op een giga-arsenaal aan margerita recepten.

Overigens is niet iedereen enthousiast over de pepers in de wijnsoort. Want je moet wel van een beetje pittig houden. En smaken verschillen natuurlijk.