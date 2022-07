Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: roze regenboogcocktail voor de Pride

Deze roze regenboogcocktail is het ideale drankje om je pridefeestje mee af te trappen. Want met roze gin, zure regenboogmatten en frambozen creëer je de meest inclusieve cocktail van het jaar. Zie het als één groot cliché, maar wij vinden het leuk.

Roze gin kun je van verschillende merken vinden bij slijterijen. Wij hebben deze cocktail trouwens ook getest met een alcoholvrije gin – ook dat was verrássend lekker.

En wil je je nou helemaal uitsloven? Versier je glas dan met glitter. Eetbare glitters kun je bij bakwinkels kopen (wij kochten de onze bij Deksels in Amsterdam), in verschillende kleuren. Tip: ook goude of paarse glitters zouden deze regenboog cocktail alle eer aandoen.

Dit heb je nodig voor 1 regenboogcocktail:

50 ml roze gin

20 ml limoensap

10 ml suikersiroop

Handje frambozen

60 ml sodawater

2 zure regenboogmatten

Crushed ice

Neem je cocktailshaker erbij en vul ‘m met crushed ijs. Voeg ook de gin, het limoensap, de suikersiroop en de frambozen toe, maar houd een paar frambozen apart voor de garnering. Voeg ook het sodawater toe en draai het deksel op je shaker. Shake totdat de shaker koud aanvoelt.

Ga je voor glitters? Tijd om je glas daarmee te versieren voordat je de cocktail gaat uitschenken. Ga op dezelfde manier te werk als bij een salt rim. Dat wil zeggen: de rand van je glas eerst in (suiker)water dopen en daarna in een schaaltje met de glitters.

Zeef de cocktail in het cocktailglas. Werk de regenboog cocktail af door een zure mat, een framboos en een tweede zure mat aan een prikker te rijgen en die op het glas te schikken. Happy Pride!