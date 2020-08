Mondkapje verplicht in alle 14.000 McDonald’s in Amerika

Fastfoodketen McDonald’s verplicht vanaf vandaag alle bezoekers van al zijn restaurants in de Verenigde Staten een mondkapje te dragen.

Amerikanen die dit weekend lekkere trek hebben en voor een Big Mag-menu gaan, moeten behalve hun pinpas of wat dollars ook een mondkapje meenemen. Zonder kapje voor het gezicht kom je de McDonald’s niet meer binnen. Ook het personeel moet een mondkapje dragen. Dit vanwege het sterk stijgende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Woensdag werd in de Verenigde Staten het hoogste aantal coronadoden sinds eind mei geteld. Bijna 150.000 Amerikanen zijn aan de gevolgen van het longvirus overleden.

Veel McDonald’s vroegen al om een mondkapje

In de meeste Amerikaanse vestigingen van de fastfoodketen werd al aan klanten gevraagd een mondkapje te dragen, maar nu geldt dat dus voor alle zaken van McDonald’s in de VS. Het bedrijf heeft meer dan 14.000 locaties door het hele land. Daarnaast stelt McDonald’s de heropening van eethoeken in zijn restaurants met nog eens dertig dagen uit en worden extra beschermende maatregelen getroffen. Die Big Mac meteen binnen al verorberen, is er dus niet bij. Nee, bestellen, afrekenen en meenemen is de enige mogelijkheid.

Ook andere grote ondernemingen

Eerder kondigden grote Amerikaanse winkelbedrijven als Walmart, Costco en Target en koffieketen Starbucks ook al aan mondkapjes verplicht te maken voor klanten in de Verenigde Staten.

De eerste McDonald’s met maatregelen was de vestiging in Shanghai. Daar moesten klanten hun handen begin februari al desinfecteren en hun contactgegevens achterlaten voor ze hun hamburger meekregen.

McDonald’s heeft dieptepunt gehad

De fastfoodketen had in het afgelopen kwartaal behoorlijk wat last van de coronamaatregelen die in veel landen golden. De vergelijkbare omzet kreeg dan ook een flinke klap, zo werd vorige week bekendgemaakt. Tijdens het kwartaal was er wel herstel zichtbaar en eind juni was 96 procent van alle McDonald’s-vestigingen wereldwijd weer open.

De vergelijkbare verkopen, waarbij McDonald’s naar de omzet kijkt van restaurants die de afgelopen dertien maanden open waren, kwamen bijna een kwart lager uit. In de Verenigde Staten was die neergang maar 8,7 procent. De grote hoeveelheid restaurants in de VS met een drive-thru en de recente inzet op bezorging van hamburgers zorgden ervoor dat McDonald’s in de thuismarkt relatief weinig schade opliep.

Uit de cijfers blijkt ook dat het dieptepunt voor de hamburgerketen in april lag.

Lees ook: IJsland heeft livestream van 10 jaar oude McDonald’s burger

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.