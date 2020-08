7 geniale muziekdocumentaires op Netflix: van Bob Dylan tot Beyoncé

Netflix staat naast films en series vol steengoede documentaires in allerlei verschillende genres. Nu aandacht voor de beste muziekdocumentaires.

In samenwerking met de redactie van Manners Magazine deelt Metro iedere weekend tips op het gebied van films, series en documentaires. Deze top 7 muziekdocumentaires op Netflix is gemaakt op basis van persoonlijke smaak. Mocht je nog extra tips hebben, laat het gerust weten per mail.

1. Quincy

Een van de meest verrassende muziekdocumentaires op Netflix is Quincy, over Quincy Jones. Natuurlijk, je hebt wel eens van hem gehoord. Maar dat hij misschien nog wel invloedrijker is dan The Beatles, dat wist je dan weer niet. Zelf bracht hij aardig wat albums en singles uit, maar Quincy Jones is vooral zo groot door het werk dat hij voor anderen deed.

Hij stond aan de basis van het succes van Count Basie, Ray Charles, Frank Sinatra en nog een rits artiesten. Zonder hem was Thriller van Micheal Jackson er niet geweest. Hij ontdekte wil Smith en Oprah Winfrey. In de jaren 90 speelde hij een belangrijke rol in het stichten van vrede tussen de hiphop-kampen East Coast en West Coast. En zo kun je een boek vol schrijven. Of beter gezegd: een Netflix-documentaire maken. In de docu reis je door zijn carrière en volg je de Quincy Jones van nu, die dik in de 80 nog altijd niet stil kan zitten.

2. Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese

Als fan van Bob Dylan heb je alles wel gezien en gehoord. Denk je. Tijdens Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese word je meegesleurd in de onverwachte tour van Bob Dylan in 1975, toen Vietnam en de Watergate net achter de rug waren.

Nooit eerder vertoonde beelden, intieme sfeer en veel nieuwe kennis. Wist je bijvoorbeeld je dat Hurricane door Bob Dylan is geschreven om de ten onrechte veroordeelde bokser Rubin ‘Hurricane’ Carter vrij te krijgen? Verplichte kost voor fans, maar ook voor liefhebbers van muziekdocumentaires in het algemeen.

3. Homecoming: A Film by Beyoncé

Homecoming: A Film by Beyoncé ligt ergens tussen een concertregistratie en documentaire in. Je ziet het krankzinnig groots voorbereide optreden op Coachella in 2018. Een groot gedeelte van de documentaire bestaat uit de historisch mooie beelden van de show, omgedoopt tot ‘Beychella’.

Daarnaast zie je hoe de honderden dansers en danseressen zich samen met Beyoncé, vlak voor de repetities bevallen van een tweeling, voorbereidden op ‘Beychella’. Geen detail werd daarbij over het hoofd gezien. Beyoncé is niet alleen de ultieme vakvrouw, maar ook een zachtaardig mens en toegewijde moeder.

4. The Defiant Ones

Wat The Last Dance is van het basketbal, is The Defiant Ones van de hiphopwereld; een documentaire over het beste van het beste en een heerlijke weergave van de tijdsgeest van de jaren 90.

De documentairereeks begint met één van de grootste deals in de muziekgeschiedenis: de overname van Beats Electronics door Apple voor drie miljard dollar. Jimmy Iovine en Dr. Dre staan daarin centraal. De genialiteit van Dr. Dre als producer komt prachtig naar voren. Je ziet hoe N.W.A. eind jaren 80 nieuwe standaarden zette in de hiphop. En je kom je erachter dat veel grote artiesten, waaronder Eminem, nooit waren doorgebroken zonder Dr. Dre. Om maar te zwijgen over de invloed van Jimmy Iovine in de hedendaagse muziek.

5. What Happened, Miss Simone?

Zo’n beetje iedereen kan Ain’t got No – I got Life van Nina Simone meezingen. Ze wordt gezien als een van de meest invloedrijke zangeressen uit de muziekgeschiedenis en was ook een begenadigd pianiste. Maar What Happened, Miss Simone? is een van de somberste muziekdocumentaires die op Netflix te bieden heeft. Wat niet betekent dat je hem niet moet kijken, integendeel.

In verschillende fases van haar carrière draaide Nina Simone volledig door, wat zich uitte in drank- en drugsmisbruik en bizarre acties als het opzetten van vijandige protesten. Veel te laat zou pas blijken dat ze aan een bipolaire stoornis leed. Deze emotionaliteit en impulsiviteit brachten haar soms tot de hoogste vorm van genialiteit, om op andere momenten in het diepst denkbare dal te raken. Wat ook in de docu naar voren komt, is haar vlucht naar Nederland in de jaren 80.

6. Whitney – Can I Be Me

Nog zo’n treurig levensverhaal is dat van Whitney Houston. Misschien wel de vrouw met de mooiste en meest iconische zangstem ooit. Maar al vanaf het begin van haar carrière werd ze geleefd en in een keurslijf gegoten waar ze almaar ongelukkiger van werd.

Als gevolg van het hysterische leven en de onvrede met zichzelf, raakte Whitney Houston verslaafd aan alcohol en cocaïne. De laatste jaren van haar leven waren schrijnend. Er zijn vrolijkere muziekdocumentaires te vinden op Netflix, maar veel aangrijpender ga je het niet vinden.

7. Marley

Er bestaan ook feel-good muziekdocumentaires, en Marly is daar eentje van. Alleen de gedachte aan de Jamaicaanse reggae-artiest Bob Marley maakt een gemiddeld mens al vrolijk.

Deze documentaire brengt de muziek, het leven en de nalatenschap van reggae-legende op intieme wijze in beeld, van zijn geboorte in 1945 tot zijn dood op 36-jarige leeftijd. Daarbij komen zijn familie en beste vrienden aan het woord.

