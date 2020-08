TikTok favorites – De 5 leukste, grappigste en tofste filmpjes van week 34

Toffe TikTok-dansjes, geniale pranks en handige hacks: welkom in de wondere wereld van TikTok. De app bestaat al sinds 2017 en met meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers is het inmiddels een groot succes.

En terecht. De app staat namelijk vol met parels. En die willen we je natuurlijk niet onthouden. Wekelijks delen we daarom onze TikTok favorites met je. Thank us later.

TikTok favorites van week 34

Of je je nou gewoon verveelt óf een boost voor je mood kan gebruiken: TikTok is waar je moet zijn. Wees gewaarschuwd, want je bent zo een paar uur verder. Deze week kwamen we weer genoeg leuke filmpjes tegen die je dag beter maken. Dit zijn onze favorieten van week 33.

Onze favorites van vorige week gemist? Die vind je hier hier terug.

1. Ben je vergeten welke dag het is?

Elke week komen we wel weer een nieuwe prank tegen. Deze week: doen alsof het een speciale dag is, waardoor ‘het slachtoffer’ denkt dat-ie iets is vergeten. In onderstaande TikTok speelt de man alleen een reverse card. Slim!

2. Namen verzinnen voor nagellak

Frosted Kiss, Roses Are Rosy, Russian Roulette: nagellak kent vaak aparte namen. Dat weten de mensen die nagellak gebruiken natuurlijk maar al te goed. In deze video wordt aan twee mannen – die geen nagellak dragen – gevraagd om namen te verzinnen voor nagellak. Het resultaat? Hilarisch.

3. Mixed baby

Het leuke aan kids met je partner is dat het echt een mix is van jou en je lover. Althans, dat is vaak wat wordt gedacht. Qua karaktereigenschappen zal het vast en zeker een mix zijn, maar qua uiterlijk is dat nog geen gegeven. Check deze TikTok maar.

4. Multitasken 2.0

Multitasken is een kunst. Telefoneren terwijl je aan het opruimen bent, nagels lakken terwijl je het nieuws kijkt: knap, maar de video die we deze week tegenkwamen is next level. Ze is aan het werk (wat iets met klantenservice te maken heeft), terwijl ze een ontroerende tv-serie kijkt.

5. Slimme hack

Met de autoramen open rijden is lekker vanwege het windje, maar met lange haren wordt het al gauw irritant. Herkenbaar? Dan is deze hack (die we te weten komen dankzij dit slimme kind) echt iets voor jou.

Rachelle Abbas is redacteur bij NSMBL.nl en schrijft wekelijks deze rubriek voor Metro.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.