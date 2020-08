Mondkapjesplicht wordt op de Wallen totaal niet nageleefd

De mondkapjesplicht die sinds begin deze maand geldt op een aantal drukke plekken in Amsterdam wordt op dit moment het slechtst nageleefd op de Wallen.

Het beeld tot nu toe is dat hier 20 procent van de bezoekers uit zichzelf een mondkapje draagt, werd gemeld tijdens een technische sessie over de coronamaatregelen van de gemeenteraad. Nadat mensen hierover zijn aangesproken, doet uiteindelijk 80 procent er eentje op. Acht of de tien mensen in die buurt trekt zich vanuit zichzelf dus niets van de verplichting aan.

Mondkapjesplicht in de hoofdstad: wisselend beeld

Volgens een woordvoerster van de gemeente gaat het om een voorlopig en wisselend beeld, aangezien de officiële evaluatie van het experiment met de mondkapjesplicht pas eind augustus plaatsvindt. De reden dat op de Wallen zo weinig mensen een mondkapje dragen, heeft te maken met het wisselende publiek van dagjesmensen en toeristen.

In Amsterdam is het sinds 5 augustus verplicht op vijf drukke locaties mondkapjes te dragen. Momenteel gaat het op de markt op Plein ’40-’45 het beste, waar naar schatting 80 procent van de bezoekers uit zichzelf een mondkapje draagt.

Ook in de Kalverstraat, Nieuwendijk en de Albert Cuypstraat is het dragen van een mondkapje verplicht. De veiligheidsregio kwam hiermee omdat het door de drukte op deze plekken niet lukt 1,5 meter afstand te houden.

Rechter houdt vast aan mondkapjesplicht

Het dragen van een mondkapje op drukke plekken in Amsterdam blijft verplicht, bepaalde de rechter gisteren.

Onder meer protestgroep Viruswaarheid en de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink hadden een kort geding aangespannen. Ze vinden dat de mondkapjesplicht inbreuk maakt op hun grondrechten. Ze eisten daarom dat de veiligheidsregio afziet van de verplichting om een mondkapje te dragen op vijf drukke locaties in de stad.

Burgemeester Femke Halsema gaf dinsdagavond aan verscherpt toezicht in te stellen, met name in de horeca en zalencentra. Bij excessen worden de overtreders voor maximaal vier weken gesloten.

Lees ook: Seksscènes acteurs: schrappen óf gewoon je eigen geliefde gebruiken

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.