Supermarkt lanceert gigantische Ferrero Rocher voor de feestdagen

Misschien kijken we dit jaar nog wel meer naar de feestdagen uit dan normaal. Ook de supermarkten zijn al bezig met Kerst. In Engeland gaat één kerstlekkernij al viraal: een gigantische Ferrero Rocher, die je natuurlijk he-le-maal zelf mag oppeuzelen.

Supermarkt Aldi brengt in Engeland de enorme ‘specialiteit van chocola, hazelnoot en praline’ vanaf oktober naar de schappen. Het is een limited edition uitgave en wordt daar verkocht in het vriesvak tot en met de feestdagen, maakt The Grocer bekend.

Een halve kilo toetje

De enorme chocoladelekkernij is maar liefst 500g (een halve kilo dus…) en zal onder de vijf pond kosten. Of deze big ass chocotaart ook in Nederland te koop gaat zijn is (nog) niet bekend. Je kunt hem just in case alvast op je verlanglijstje voor de Kerstman zetten. Zo niet? Dan kun je natuurlijk altijd aan de slag om zelf Toblerone brownies te maken of je te wagen aan Red Velvet Pancakes met witte chocoladekrullen.

