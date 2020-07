Ken je deze podcasts al? #33 Personality Interviews

Wekelijks selecteert Richard Otto van mediaplatform Spreekbuis.nl vijf podcasts die de moeite waar zijn. Vandaag: Personality Interviews

PodBast

In PodBast spreekt podcastmaker Bastiaan Meijer met bekende mensen die succesvol zijn in hun vakgebied. Hoe zijn ze gekomen waar ze zijn en welke tegenslagen hebben ze gekend onderweg naar de top? Wat kun je leren van deze mensen? Met onder andere Arjen Lubach, Edwin Rutten, Luuk Ikking, Kim Holland en Sylvana Simons.

Van Je Af Is Harder

Van je Af Is Harder is een scherpe interviewpodcast waarin radiomaker Joost Strootman in gesprek gaat met mensen uit de radiowereld over hun carrière en het maken van radio. Met onder andere Erik de Zwart, Wouter van der Goes en Jan Paparazi.

30 Minuten Rauw door Ruud de Wild

Ruud de Wild stelt 30 minuten lang vlijmscherpe vragen aan een bijzondere personen. De wekker wordt gezet, er wordt geen vraag geschuwd. Dit resulteert in mooie reacties van gasten, die met grote regelmaat de landelijke media halen. Met onder andere Thomas Acda, Tino Martin, Patty Brard, Angela de Jong en Henkjan Smits.

Een-tweetje met Yves

Een-tweetje is een podcastserie van de bekende ondernemer Yves Gijrath. Op zijn kenmerkende, originele manier neemt hij met andere bekende ondernemers, waaronder Erik de Vlieger, Micky Hoogendijk, Won Yip, en Jaap de Groot het nieuws van de week door.

Littekens

Je kunt je bijna niet voorstellen dat Wilfred Genee naast al zijn tv- en radioprogramma’s nog tijd heeft voor een podcast, maar klaarblijkelijk is het hem toch gelukt. In deze bijzondere podcast bespreekt Wilfred Genee de littekens van bekende Nederlanders. Vrijwel iedereen heeft littekens. De één fysiek en zichtbaar, de ander achtergebleven op de ziel. Achter die littekens gaat vaak een verhaal schuil. In deze podcast gaat Genee in gesprek hierover met onder andere Vincent Bijlo, Fajah Lourens, Harry Mens, Olcay Gulsen en Fidan Ekiz.

