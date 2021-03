Prille sterallures, gedeelde dromen en coronatestgrapje in Ik Geloof in Mij

Het nieuwe seizoen van Ik Geloof in Mij is begonnen. We zien hoe de mannen nog steeds maar één ding willen en met z’n allen toewerken naar een groot hoogtepunt. In de eerste aflevering vielen onder meer ‘diva Dave’, de grapjes van Ivana, de merchandise van René en natuurlijk het tomeloze geloof van de artiesten in zichzelf op.

Fans van Ik Geloof in Mij hebben gisteravond weer kunnen smullen van het wel en wee van de zangers, die behalve een redelijke tot mooie stem, ook allemaal dezelfde droom delen. Keihard doorbreken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb me in tijden niet zo gelachen kolere #ikgeloofinmij — Franka vd Meij♏ (@Franka75) March 8, 2021

René op Google

De eerste aflevering begint met de tot nu toe grootste ster van de serie René le Blanc. Hij blikt terug op de afgelopen maanden en oogt in en in tevreden. Hij noemt Google als voorbeeld. „De naam René le Blanc komt er nu meteen uit als ik het intik.” Iets wat volgens Twitteraars overigens niet door zijn plotsklaps verworven bekendheid komt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als René Le Blanc de R intikt op Google verschijnt de rest van zijn naam als vanzelf…

Dat is je zoekgeschiedenis knuppel. #ikgeloofinmij pic.twitter.com/5epqKsY9Qb — Maarten van Hooft (@vanhooft) March 8, 2021

Ook zijn merchandise valt op. Van een mok met hem en zijn grote liefde Jolanda erop tot een kersttrui.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I'm dreaming of a le blanc christmas trui? Geniaal toch #ikgeloofinmij — Paul Beelen (@paul_beelen) March 8, 2021

„Kijk, er is zelfs iemand met een tattoo met mijn naam”, en hij toont een foto op zijn telefoon van een arm met daarop zijn naam, in sierletters. René glundert ervan, „echt ongelooflijk.” En dan wordt hij door Panorama bekroond tot man van het jaar, omdat hij mensen laat glimlachen in moeilijke tijden. „Da’s toch echt niet normaal, Jolan?” roept hij zichtbaar ontroerd naar zijn Jolanda. En als hij de grote prijs krijgt: „Die mag toch wel in de kamer, hè Jolan?” En dat mag zeker.

Rutger

En dan zien we Rutger van Barneveld. Ook voor hem was het een veelbewogen jaar. „Je merkt wel dat mensen aan alle kanten aan je beginnen te trekken.” Hij werkt nog altijd als magazijnmedewerker, waar hij tijdens het werk regelmatig een nootje zingt. „Zijn het je ogen…”

Dario



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geluk in de liefde heeft hij gelukkig wel, maar het is Dario Kreuger nog altijd een raadsel waarom hij niet is doorgebroken, verklapt hij eerlijk. „Ik denk dat ik het meeste een totaalplaatje ben van iedereen.” Maar de herkenning is er nog niet, blijkt wel als hij in de supermarkt vraagt of iemand naar het programma heeft gekeken en diegene vervolgens meteen over René begint. En eigenlijk beginnen ze overal meteen over René, ook de visboer die Dario vertelt dat hij Panorama-man van het het jaar is geworden.

Op z’n Dario’s blijft hij z’n tanden bloot en wit lachen, maar je voelt de pijn van de transparante zanger wel een beetje. „Ik gun hem alles, maar ik heb ook vaak gedacht: was ík het maar geweest…” Waarop de visboer relativeert: „Jij kan het natuurlijk volgend jaar worden!”

Toch zijn er ook fans die veel liever naar Dario luisteren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Joehoe weer geloof in mij alleen nemm het wel op zodat ik kan door spoelen als die k… van rene de blanc in beeld komt doe mij dario maar #ikgeloofinmij #renedeblanc ieeeee#dario — zwarejongen (@zwarejongen) March 6, 2021

Terugkijken Ik Geloof in Mij

René gaat op weg naar de Veronica Inside studio, waar hij een verrassing zal horen. Hij fantaseert hardop, in z’n blouse met hoge boord, die volgens hem een trend door hem zijn geworden. „Een nominatie voor de Televizierring?” Intussen checkt hij nog even z’n Insta, „Hé Jolan, ik zit nu boven de tienduizend” en vertelt dat hij alle bladen bewaart waar hij in staat en programma’s opneemt waarin hij te gast is. „Als ik me dan op zondag weleens verveel, ga ik het terugkijken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sommige mannen kopen pornoblaadjes om opgewonden te raken. René koopt alle bladen waarin hijzelf staat. #ikgeloofinmij — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) March 8, 2021

En dan hoort hij in de radiostudio dé verrassing. Optreden in Ziggo Domo „met de hele bups”, zoals Wilfred Genee de anderen erbij haalt. ‘De hele bups’ is laaiend enthousiast. Rutger doet een vreugdedansje in de auto, Gio en z’n oma’s willen de radio wel omhelzen en er is ook eentje die in eerste instantie niet doorheeft dat ook hij van de partij gaat zijn. Totdat het kwartje valt. „Ik schiet ervan vol”, zegt Wally met z’n hoge knuffelbaarheidsgehalte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En René? „Oh dít is de verrassing, dacht dat er nog meer kwam!”

Op Twitter worden allerlei suggesties gedaan over wat het dan eventueel had kunnen zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

René le Blanc had dit verwacht denk ik.#ikgeloofinmij pic.twitter.com/69ndLwNquc — Remco (@Topdob11) March 8, 2021

Gio

Een trotse Gio (16) mag erover vertellen in Shownieuws, en ook een nerveuze Gio. „Ik stond daar met het zweet in m’n naad!”, roept hij na afloop tegen z’n oma’s slash trouwste fans. Maar het is ook een populaire Gio, blijkt wel uit al zijn fans op TikTok, iets wat oma de andere zangers graag even onder de neus wrijft. „1,4 miljoen keer bekeken.” Al kan dat misschien ook komen door de oma’s, denkt iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gio is 1,4 miljoen keer bekeken. Oma Sandra 700 k oma Brigitte 700 k #ikgeloofinmij — Jeroen Peters (@Petersjhh80) March 8, 2021

Grapjes Ivana

Het is nog steeds dik aan met Ivana (in de eerste aflevering althans), al baalt Rutger er wel van dat ze nooit zo op tijd is. Ook niet op de dag van de eerste vergadering over het concert in Ziggo. Van te voren moet hij een coronatestje laten doen en ze ruziën wat af in de auto. „Als je m’n droom toch door m’n neus boort…”, schudt hij boos z’n hoofd. Ze redden het nog maar nét en na de test, leest Ivana de uitslag voor. „Positief. Nee echt, positief.” Rutger trekt al bijna wit weg, wanneer ze roept: „Grapje.”

Diva Dave



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat ego van Dave…. omfg… #ikgeloofinmij — Marije Bussink – Hartgerink (@MarijePije) March 8, 2021

In Ziggo Dome kijken alle zangers de ogen uit. Behalve Dave van Well, die is wel een en ander gewend, zo vertelt hij. Hij is in gedachten vooral bezig met een mooi pakje – liefst glimmend – voor als ze straks gaan optreden. Iets wat hij dan ook meteen in de vergadering gooit met Niels van Baarlen, de Talpa-man die het concert organiseert. „Ik wil wel een beetje mooi voor de dag komen, kunnen we niet een sponsortje ofzo regelen?” Er wordt gelachen, een van de andere mannen biedt iets uit z’n eigen kledingkast aan.

Dave kan er niet om lachen. „Ik ben hier om serieuze zaken te doen.” Niels wijst hem erop dat René Froger ook gewoon z’n eigen pakken meeneemt. „Maar die verdient tonnen. Ik ben fantastisch vereerd dat ik mee mag doen, maar ik vraag gewoon of er een mogelijkheid is. Ik zit hier niet voor de grap.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dave komt alleen voor sjerieuze sjaken overleggen in de Sjiggo dome. Het is weer genieten. #ikgeloofinmij — Martijn (@Marttreo) March 8, 2021

Intussen heeft René le Blanc het vooral koud in de nog lege concertzaal en fluistert een medewerkster iets heets in het oor (koffie).

Concert Ik Geloof in Mij

Daarna wordt besproken wie welke liedjes zingt. Afgesproken wordt dat iedereen er drie zingt, maar wanneer Dario aankondigt Rode licht te gaan doen en Niels hier heel enthousiast op reageert en grapt dat hij dat als extra nummer mag zingen, vat Dave het heel serieus op. Met z’n armen over elkaar uit hij zijn onvrede. „Zijn het nou drie of vier nummers? We moeten wel een lijn trekken. Ik vind dat we maar weinig informatie krijgen.”

„Die gaat er hard op”, zegt Niels na afloop over Dave. „Je moet niet vergeten waar je vandaan komt. Ik zie hem nog zo uit z’n Mercedes-busje de blousejes voor een optreden uitzoeken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dave wil 3 consumptie bonnen …. #ikgeloofinmij — Richard G. Bordes (@RichardBordes) March 8, 2021

Kusje

Rutger en Ivana hebben het weer bijgelegd en oefenen in de studio hun duet. Samen zijn, wel zo toepasselijk. Rutger wil graag een romantisch sfeertje creëren en geeft een kusje in de lucht. „Nu word ik bang van je!”, reageert Ivana ad rem. Daarna zingen ze samen toch best een paar sterren van de hemel. „We kunnen ook wel zingen samen”, geeft Rutger haar een kus. Waarop Ivana weer afsluit met een grapje. „En samen voor het zingen de kerk uit.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb er weer van genoten mensen.#ikgeloofinmij — LangeToepie (@LangeToepie) March 8, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.