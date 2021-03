Ook in nieuw seizoen Ik Geloof in Mij willen de mannen maar één ding

Vanaf vanavond is een van de meest besproken tv-programma’s van het afgelopen jaar terug op SBS6: Ik Geloof in Mij. In seizoen twee zien we de artiesten op weg naar hun optreden in Ziggo Dome, met natuurlijk een grote rol voor René le Blanc. Die het prima vindt dat mensen hem een kwal vinden, maar sommige dingen gaan hem toch echt te ver.

Hun geloof in zichzelf is jaloersmakend. Maar dat moet ook wel, wil je je staande houden in de muziekbranche en als je als grote droom hebt wéreldberoemd te worden. In Nederland althans, om mee te beginnen. Een vaste schare fans hebben ze al, en de nachtjes werden vol enthousiasme afgeteld:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog één nachtje slapen en dan begint het weer!! #ikgeloofinmij Op @SBS6 met o.a. Rene Le Blanc😉 pic.twitter.com/67YrdFTYMv — jef (@rallyjef2) March 7, 2021

Tweede seizoen Ik Geloof in Mij

In dit tweede seizoen kijken we weer mee over de schouders van rasartiesten als Rutger van Barneveld, Dario, Johan Kettenburg, Wally McKey, Dave van Well, Gio en natuurlijk René Le Blanc, beter bekend als de Nederlandse Engelbert Humperdinck. Ze steken hun heilige geloof in zichzelf ook nu niet onder stoelen of banken en willen maar één ding: doorbreken, liever gisteren dan vandaag.

De mannen worden op de voet gevolgd op weg naar ‘het concert van hun leven’, zoals het door de meesten wordt gezien. Optreden in de Ziggo Dome, voor 30 mensen (maar mét livestream). Ze proberen alles tot in de puntjes voor te bereiden om iedereen in de zaal te verpletteren, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Zo liggen de zangers niet helemaal op één lijn met de organisatie en is er onder andere discussie over hoeveel liedjes iedereen mag zingen. Maar gesteggel of niet, „wat een feest hebben ze ervan gemaakt”, schrijft Ziggo Dome na afloop.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

René

Veel Nederlanders zijn intussen fan van het programma geworden en een beetje van de mannen gaan houden, en van de een een beetje meer dan van de ander. René le Blanc is ineens een bekende Nederlander en was al in menig talkshow te gast. In de serie zien we hoe hij omgaat met alle aandacht in de bladen en op tv, iets waar hij tot een jaar geleden alleen nog van kon dromen. Zo is de blouse met hoge boord weer helemaal terug van weggeweest, dankzij hem, zo denkt de sympathieke zanger.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij geniet met volle teugen van alle aandacht, maar soms gaan bepaalde dingen hem echt te ver, vertelde hij aan Privé. „Over het algemeen maak ik alleen maar leuke dingen mee. Maar ik ben blij dat Gordon met zijn petitie tegen anonieme haat op het internet 40.000 handtekeningen heeft opgehaald.” Want ook Le Blanc krijgt haat naar z’n hoofd geslingerd.

‘Kwal’

Toen zijn schoonmoeder was overleden, stond daarover een bericht op een showbizzsite. „Als je toch ziet wat mensen daar allemaal onder durven te schrijven… Onder een valse naam, natuurlijk.” Er gaan elke dag schoonmoeders dood, schreven mensen. „Dat is natuurlijk ook zo, maar als iemand beweert dat ik haar dood gebruik voor mijn bekendheid, dan gaan bij de haren echt overeind staan. Mijn vriendin en de familie lezen dit ook! Iedereen mag een mening hebben. En ze mogen mij een kwal vinden, maar dit soort teksten gaat te ver.”

Zijn fans zitten er in elk geval al helemaal klaar voor.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanavond 21.30 op SBS een nieuw seizoen Ik Geloof In Mij 😍 https://t.co/ItPgDIAxDn — Willem de Gelder (@WdeGelder) March 8, 2021

Listje voor een hitje

Ook Dario komt weer volop in beeld. Ook hij wil meer media-aandacht en verzint een list om die gedroomde nummer 1-hit te scoren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rutger van Barneveld krijgt eindelijk zijn platencontract, maar zijn relatie met Ivana loopt door alle belangstelling wel een paar flinke deuken op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En zo gebeurt er nog veel meer in Ik Geloof in Mij, waarin het leven van een Nederlandse artiest niet altijd over rozen gaat, al zingen ze daar vaak wel over, en waarin alles veranderlijk blijkt, behalve een ding. Hun rotsvaste geloof in zichzelf. Amen.