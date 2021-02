Loretta Schrijver reageert in video op ‘overgevoelige’ Aaf Brandt Corstius

De aflevering van Koffietijd waarin Aaf Brandt Corstius en Marc-Marie Huijbregts te gast waren deed wat stof opwaaien. De columniste en podcastmaakster die te gast was omschreef de sfeer als vijandelijk. Loretta Schrijver reageerde vandaag in een video op Facebook.

Aaf Brandt Corstius (45) en Marc-Marie Huijbregts (56) zaten vorige week aan tafel bij het ochtendprogramma Koffietijd om over hun podcast Marc-Marie & Aaf Vinden Iets te praten. De sfeer aan tafel werd door kijkers nogal als ongemakkelijk ervaren. Bekijk het fragment hier terug.

Aaf Brandt Corstius over de ‘vijandige sfeer’ in Koffietijd

Marc-Marie Huijbregts zei achteraf dat hij het wel gezellig vond in Koffietijd, terwijl Aaf Brandt Corstius de sfeer als minder vriendelijk omschreef. „Ik vond het wat vijandig. Het was vooral op mij gericht hoor, niet op jou Marc-Marie. Van twee mensen die de uitzending hebben gezien, hoorde ik hetzelfde”, zei ze in haar podcast.

Aaf Brandt Corstius zei vooral de houding van Loretta Schrijver vijandig te vinden. Daarbij haalde ze een aantal opmerkingen aan, zoals ‘wie zit er op jouw mening te wachten?’. Later concludeerde de podcastmaakster dat dit wel eens te maken zou kunnen hebben met een opmerking van haar over bloemen in een schaal.

Loretta Schrijver reageert met video: ‘Beetje gevoelig’

Om misverstanden uit de wereld te helpen, reageerde Loretta Schrijver in een video op Facebook. „Het was niet de bedoeling, maar dat ga ik niet via dit medium met Aaf uitpraten. Er was niets aan de hand. Jammer dat ze zich onprettig voelde bij Koffietijd, want we zijn toch een gezellig programma. Een grap kan ook weleens verkeerd vallen.”

„Ik dacht dat Aaf Brandt Corstius wel een stootje kon hebben, want het is natuurlijk een pittige tante. Blijkbaar is ze toch gevoeliger dan ik dacht. Maar ja, ze schrijft wel pittige columns”, aldus Koffietijd-presentatrice Loretta Schrijver in de video.