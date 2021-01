Peter Gillis terug met Massa is Kassa: ‘Foto-uurtjes op vakantieparken’

Hatseflats, daar zijn ze vanaf vanavond weer! De spraakmakende vakantieparkenfamilie Gillis met hun realityserie Massa is Kassa op SBS6. Metro sprak ‘hoofdrolspeler’ Peter.

Wat een man, die Peter Gillis (58), zo zagen honderdduizenden kijkers vanaf augustus tijdens de eerste reeks Familie Gillis: Massa is Kassa. Op en top Brabander, vriend van de 30 jaar jongere Nicol Kremers en vader van Mark, Ruud en Inge uit een eerder huwelijk. Self made multimiljonair (Quote 500 schatte hem in 2018 in op 85 miljoen euro), die als jongetje ook armoede kende en daarom nu goede doelen voor jongeren die het moeilijk hebben steunt.

Peter Gillis heeft niet alleen een dikke portemonnee, ook zijn buik bevat vele kilo’s extra. De eigenaar van elf Oostappen Vakantieparken in Nederland en België, waarin ook zijn vrienden en kinderen werken, spreekt zijn talen niet maar is bepaald niet op zijn mondje gevallen. Alles floept hij eruit wat in hem opkomt. En dan vooral zijn schitterende oneliners. „Kendeda?” „Niet lullen, maar bedden vullen.” „Benne te dik? Bel Dick”, als hij het over zijn diëtist heeft. „Foxwild!”, als hij boos is. En zijn onvermijdelijke „hatseflats” uiteraard.

De man die niéts ontgaat

In de eerste serie zagen we Peter en Nicol een kast van een huis betrekken, net over de grens in het Belgische Neerpelt. Vakantieparken die er door het coronavirus in het voorjaar troosteloos bij lagen en in de zomer weer open mochten. En een man die werkelijk niéts ontgaat, of het nou een loshangend elektriciteitsdraadje of een onbegrijpelijke ‘corona-looproute’ is. Dit alles aan elkaar gepraat door een vermakelijke voice-over, Frank Lammers.

Hoe gaat het met jullie?

„Het gaat helemaal super met de familie Gillis jongen, en met mij en Nicol sowieso. De feestdagen hebben we net achter de rug, we hebben ons vermaakt met inhaleren. En dan heb ik het over eten en drinken natuurlijk, haha.”

Geen blaadjes sla met kerst voor je dieet?

„Neeeeeee, gourmet met de kinderen. Eén per keer, want dat moet momenteel in België. Maar ja, helemaal prima, want daar zit heel de wereld mee. Lekker eten moest even kunnen, we zijn ook nog voor een heerlijke kalkoen bij de ouders van Nicol geweest. En je weet het: te dik? Bel Dick.”

Veel positieve reacties op Massa is Kassa

De tweede serie komt al best snel na de eerste.

„Ja, maar het trok veel kijkers en ik vond het zelf ook heel leuk om te doen. We hebben veel positieve reacties gehad. Twee weken geleden waren we nog even in Amsterdam en eenmaal uit de auto herkent iedereen ons. Veel mensen willen op de foto en dat is prima, daar maak ik even tijd voor. Dat vind ik belangrijk, want het zijn trouwe kijkers.”

Wat zeggen die mensen tegen je?

„Hey Peter! Hoe gaat het met je gewicht? Hoe gaat het met jullie eendjes? Je ziet ook alles hè, daar heb ik wel respect voor. Gaat jullie al trouwen? En hatseflats natuurlijk, foxwild en massa is kassa. Ze roepen van alles. Wat me opvalt is dat er zoveel jeugd kijkt, zo tussen 16 en 18 jaar. Van Maastricht tot Amsterdam, al die jongeren roepen foxwild.”

Hoe kom je op dat foxwild eigenlijk?

„Dat is naar mijn vroegere hond, Fox.”

‘Ik word gek van ‘m’n eigen’

Terugkomend op dat ‘werkelijk álles zien’, hoe kan dat toch?

„Tja, ik moet zeggen dat ik af en toe gek van m’n eigen word, hoor. Kendeda? Dat heb ik altijd gehad. Ik heb niet voor niks zoveel vakantieparken vanaf niks opgebouwd. Ik ben nu eenmaal met 0 euro begonnen, dat vind ik zelf best bijzonder. Ik zat zelf overal bovenop en werkte dag en nacht. Daardoor ben ik alles gaan zien, ieder detail. Ik moet mijn ogen soms eigenlijk even sluiten, anders word ik gek. Maar plakband mag niet los zitten en ik kan er ook niet tegen als iets scheef zit. Dan word ik foxwild. Ik kom ook net altijd ergens binnen als er iets niet goed is, lijkt het wel. En dan zie je mijn zoons al kijken: daar héb je die ouwe weer. Maar ik probeer ze alleen maar bij te leren natuurlijk, zodat ze het zelf ook gaan zien.”

Hoe is het op je parken nu? Huisjes verhuurd, maar horeca dicht?

„Nee nee, we zijn altijd de hele winter dicht. We zijn een seizoensbedrijf, van Pasen tot en met de herfst. Dan gaat het slot erop, behalve voor de vaste jaargasten. Toen de nieuwe maatregelen kwamen in het najaar, is de horeca tot afhalen overgegaan. En toen door de lockdown alles dicht moest, waren we al dicht. Dat zie je allemaal terug in de nieuwe serie.”

Dus de huidige lockdown treft je veel minder dan de vorige?

„Niet zo hard nee.”



Spoorloos, Massa Is Kassa én Big Brother op hetzelfde moment uitgezonden. Benieuwd wie de kijkcijfers gaan winnen. https://t.co/jfX70GwRI4 — Victor Hopman 🍾 (@vic23) January 4, 2021

Hebben jullie het seizoen de afgelopen zomer nog een beetje kunnen redden?

„Het is zeker druk geweest, maar je haalt zo’n slecht voorjaar nooit meer in. In september en oktober wilden de mensen ook graag weg, dicht bij huis. De zomer en het najaar waren perfect, maar van maart tot en met juni was het gewoon klote. Dat was niks. Toch ben ik blij hoe het nog ging. Als we in juli en augustus ook dicht hadden gemoeten, dan hadden we een groter probleem gehad.”

Hoe heb je seizoen 1 ervaren, was het lastig om altijd camera’s in je leven te hebben?

„In het begin was het effe wennen. Dat je bij het opstaan al een camera in je slaapkamer hebt bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment heb je er niet eens erg meer in. Die mensen lopen mee en wij doen ons ding, klaar. Het is belangrijk dat je altijd je eigen blijft, dat zijn we als familie wel gebleven denk ik. We zeggen gewoon alles, zo zitten we in elkaar. Hard tegen hard en een minuut naderhand zijn we het weer vergeten.”

Massa is Kassa, maar ook hard werken

De kracht van Massa is Kassa is toch ook dat jullie zijn zoals jullie zijn?

„Jazeker, wij hebben geen dubbele agenda’s. Dat zie je terug in de serie en dat vinden mensen blijkbaar fijn. En wij willen laten zien dat we er gewoon hard voor moeten werken. Dat laatste is wel de reden waarom we het hebben gedaan. We waren al eens gevraagd, maar vonden toen dat we het al druk genoeg hadden. Maar na aandringen dacht ik ‘we doen het toch’. We laten maar eens aan heel Nederland zien dat we het ook allemaal niet voor niks krijgen. Er wordt soms gezegd dat ik een dikke auto heb en het allemaal makkelijk verdien. Maar nee, wij verdienen het helemaal niet makkelijk maar door hard te werken, zeven dagen in de week.”



En jij vergeet nooit hoe je het in je jeugd hebt gehad…

„Inderdaad. Ik kom uit een arm gezin, we hadden niks. Als moeders een groene trui voor me ging breien en de groene wol was op, dat maakte ze de trui af met een bolletje geel dat er nog lag. En als jongste kreeg ik vaak kleren die drie anderen al hadden gedragen. Ach, daar ben ik niet slechter van geworden.”

In de komende reeks zien we dat je je tuin behoorlijk in de kerstsfeer had gezet.

„Nou en of. Er zijn veel mensen komen kijken. Ik denk dat er zes- tot zevenhonderd auto’s per dag langs reden en iedereen stond foto’s te maken. Hier in de buurt zeggen ze dat de kerstman er woont. Ik zou eigenlijk een baard moeten hebben.”

Overal op de foto

Is je bekendheid nu vele malen groter dan voor de serie?

„Dat weet ik wel zeker. Mensen filmen vanuit hun auto als ik op de snelweg rijd, bij tankstations willen ze op de foto. Niet normaal. Niet. Normaal! Als ik in een stad ben gaat het dan om honderden foto’s bij wijze van spreken.”

Je kunt er geld voor vragen, want massa is kassa.

„Nee joh, haha. Het zijn trouwe kijkers, ik vind ze belangrijk. Je moet tijd voor mensen maken. In het nieuwe vakantieseizoen gaan we het op de parken wel een beetje anders regelen. Vanaf Pasen komen er vaste fotomomenten, zodat mensen weten welk uurtje ik op welk park ben, of Nicol of een van de kinderen. Wie dan een foto wil kan die op dat moment gegarandeerd krijgen en zo wordt niemand teleurgesteld. Dan kunnen ze gelijk even met ons buurten. Hatseflats, hoppatee.”



Hoe staat het met de overtollige kilo’s nu?

„Met de feestdagen ben ik vooral veel afgevallen in mijn portemonnee, haha. Ik ben eerlijk gezegd nog niet op de weegschaal geweest. Er zal wel een beetje een jojo-effect zijn. En een teleurgestelde Dick.”

Komt er een derde seizoen Massa is Kassa?

„We moeten eerst maar even zien wat het tweede doet en of er weer veel kijkers zijn. Daarna kunnen we het over een eventueel derde reeks hebben. Eerst dit even afmaken hoor, want we hebben in januari nog een stuk of acht draaidagen.”

Drukte in 2021… Massa is Kassa!

Wat verwacht je van het jaar 2021?

„Zakelijk verwacht ik het heel druk. De vaccinatie komt er tenslotte aan, maar aan de reserveringen merken we ook al dat veel mensen nog huiverig zijn om in het vliegtuig te stappen. Iedereen boekt al en wil een plekje hebben. Ik verwacht dat velen de komende jaren nog in eigen land op vakantie gaan en topdrukte, op gepaste afstand natuurlijk.”

En komt die verlovingsring nog tevoorschijn?

„Trouwen is houwen, jongen. Wie weet dat ik het zomaar eens een keer vraag. Maar niet op commando, snappie?”

Massa is Kassa is vanaf vanavond (4 januari) 8 weken lang op maandagavond om 20.30 uur te zien op SBS6 en Kijk.nl.

