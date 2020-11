Blik op de Buis: Zou een corona-ontkenner ook naar Pauw Komt Binnen kijken?

Meesterinterviewer Jeroen Pauw is voor gesprekken in het nieuwe programma Pauw Komt Binnen het land in getrokken. Om met de deur in huis te vallen: dat is een kijktip. Ook voor corona-ontkenners.

Pauw was er even klaar mee

Oh, wat zat Jeroen Pauw lang aan die talkshowtafel. Na Pauw en Witteman (2006-2014) en Pauw (2014 – 2019) was de host er klaar mee. Met de achteraf legendarisch (‘ach, wat kan er het komend half jaar nou gebeuren?’) afscheid van zijn laatste gast, premier Mark Rutte. In datzelfde er-gebeurt-toch-niks-half jaar keerde hij haast vanzelfsprekend nog even terug in Op1.

De talkshowtafel is er nog, maar Pauw sleept hem door het land. ‘Echte mensen’ wilde hij spreken, op hun vertrouwde plek. Niet altijd maar ‘diezelfde koppen’ in de studio, zoiets. Met Pauw Komt Binnen werd hij twee weken geleden ontvangen in het Radboudumc in Nijmegen, om met zichtbare tegenzin aan te kondigen dat hij ‘door dat ook zo belangrijke voetbal’ (Nederland – Bosnië) meteen een zondag moest overslaan. Gisteravond kwam de uitzending uit verpleeghuis Lingendael in Hoorn. Beide uitzendingen gingen uiteraard over corona, maar dat hoeft in Pauw Komt Binnen niet per se het geval te zijn.

Echte mensen waren er

De beide corona-afleveringen pakten echter goed uit. Die echte mensen had Pauw. Patiënten en medewerkers van het ziekenhuis in Nijmegen en bewoners, zorgverleners en naasten die hun ouder of man zo lang niet mochten gezien in het verpleeghuis. Zondagavond keken 800.000 mensen, twee weken geleden 1 miljoen. Maar goed, Michael van Gerwen was gisteren op RTL 7 wel een legendarisch potje aan het darten natuurlijk. Ook belangrijk.

Heel veel Nederlanders zien Pauw Komt Binnen dus niet (ik heb overigens geen idee van de ‘terugkijkaantallen’, maar dan nog). Dat is jammer. Dit lijkt me nou een pracht van een kijktip voor corona-ontkenners, viruswappies zo je wilt, of mensen die erg twijfelen of die maar durende coronamaatregelen allemaal wel zo nodig zijn. Want zouden zij eigenlijk zo’n programma weleens zien?



#pauwkomtbinnen geeft mensen die anders nooit in beeld zouden komen een podium. En het gaat over zeer herkenbare onderwerpen (het leven, ziek zijn, afscheid nemen en de dood) waarmee we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen en wellicht worstelen. Mooie, oprechte televisie. pic.twitter.com/JqeEtrmsi2 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱#ikdoewelmee 😷 (@marcelbar8) November 22, 2020

Niet dat iemand móét kijken, helemaal niet. Daar gaat iedereen lekker zelf over. Maar je krijgt in elk geval eens goed de kant van binnenuit te zien, mocht je tijdens de eerste coronagolf Berichten van het Front hebben gemist. Jeroen Pauw weet met zijn kundigheid, charme en rustige toon van vragen stellen mooie en helaas vooral schrijnende verhalen over tafel te krijgen.

Corona-bingokaart

Daarmee kun je vervolgens doen wat je wilt. Toch maar even doorzetten wat het houden aan die maatregelen betreft. Of blijven huggen met je protestbord op het Malieveld in Den Haag, dat moet je zelf weten. Maar na het zien van Pauw Komt Binnen, kun je het roepen van ‘ik ken echt hélemaal niémand met corona’ in elk geval achterwege laten. Die is voor de toekomstige corona-bingokaart. Net als ‘ik ken niemand die getest is’. Ga dan half uurtje naar een teststraat, dan ken je er een heleboel.

Pauw en Wies (90)

Terug naar Pauw. En vooral naar een 90-jarige bewoonster van het verpleeghuis in Hoorn, Wies als ik het goed verstond. Mevrouw Wies komt tijd te kort met al die puzzels in de kranten, het luisteren naar Radio 4 en alle andere dingen waaraan zij nog zoveel plezier beleeft. Niet dat deze kranige dame ook nog veel tijd aan bezoek besteedt, want dat wil ze van vrienden en kennissen in deze tijd sinds maart al niet hebben. Alleen kinderen en kleinkinderen ziet ze nog wel eens. Gewoon, omdat ze dat beter vindt.

Wies is het toonbeeld van iemand die even rustig nadenkt en zo tot een besluit kwam. Geen leuk besluit voor haar persoonlijk, maar dat moet dat maar. Dat zou iedereen moeten (maar vooral mogen) doen, wat je besluit ook is. Kijk in ieder geval eens naar Pauw Komt Binnen. Dat verdient de interviewer, maar hij geeft je vooral een mooi en misschien wel nuttig kijkje bij die ‘echte mensen’ in hun eigen omgeving.

Aantal blikken: 4 uit 5.

