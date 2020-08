Dit is de naam van de DWDD-opvolger van Fidan en Renze

De nieuwe talkshow die De Wereld Draait Door gaat vervangen heet De Vooravond. Dat maakt BNNVARA bekend met een ludiek filmpje.

De Vooravond wordt gepresenteerd door Fidan Ekiz (44) en Renze Klamer (31). De eerste uitzending van het nieuwe programma op het oude tijdslot van DWDD is op 31 augustus.

Bijrol voor Van Nieuwkerk

De naam wordt onthuld in een kort filmpje waarin Renze en Fidan doen alsof ze samen meedoen aan First Dates. Aan het eind van de promovideo is een subtiele bijrol weggelegd voor Matthijs van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk presenteerde in maart de laatste DWDD-uitzending.



Najaarspresentatie

Over de vorm en inhoud van het programma hebben omroep BNNVARA en het duo nog weinig bekendgemaakt. Dat gaan zij doen op de najaarspresentatie van de omroep, een week voor de eerste aflevering te zien is.

De Vooravond is vanaf 31 augustus iedere werkdag vanaf 19.00 uur is te zien op NPO 1.

