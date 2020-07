Snelle nieuwe jurylid van The Voice Kids

Snelle wordt de nieuwe coach bij The Voice Kids. Dat bevestigde RTL zaterdag aan RTL Boulevard.

De rapper en zanger schuift aan in de stoel naast Ali B, Miss Montreal en Ilse DeLange. DeLange en de rapper nemen het stokje over van Marco Borsato en Anouk. We moeten nog wel even wachten tot we weer kunnen genieten van het programma en van de jurykunsten van deze nieuwe Voice-coach: The Voice Kids begint weer in het voorjaar van 2021.

Schisis en pesten

Snelle is 24 jaar oud en werd geboren met een schisis (beter bekend als hazenlip), waarmee hij in zijn jongere jaren gepest werd. Reünie is een gedeeltelijk autobiografisch nummer waarin hij over die tijd zingt.

Dikke hits

Hij studeerde aan de Herman Brood Academie en brak in 2019 door met de single Scars. Ook het nummer 17 miljoen mensen, een aangepaste cover van het oude liedje 15 miljoen mensen die hij zong met Davina Michelle in het begin van de coronacrisis, scoorde hoog. De plaat stond vier weken op de eerste positie. Ook Smoorverliefd was een dikke hit voor de rapper en zanger.

Kleur

Recent bracht Snelle ook het nummer Kleur uit: naar eigen zeggen een lofzang aan de steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam én een ode aan de vrouw. In de clip worden drie stellen van verschillende leeftijden gevolgd, waaronder Q-Music dj Joost Swinkels en zijn vriendin Julia.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.