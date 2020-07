13-jarige overvalt supermarkt in Limburgse Elsloo

Een supermarkt in het Limburgse Elsloo is gisteravond overvallen door een wel heel jonge dader. De 13-jarige overvaller is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.

De overval vond rond 20.10 uur plaats bij de Aldi. Op dat moment was de winkel al gesloten, maar de jongen wist toch binnen te dringen, zo meldt de politie. Hij bedreigde medewerkers met een mes en eiste geld.

STEIN: Pol Elsloo zkt ivm overval vanaf Koolweg naar man, getint, ca 13jr, 160cm, blau/zwa pet, zwa haren, spijkerbroek, donkere schoenen.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/ktodTHnmOp — Burgernet Limburg (@Burgernet_LB) July 17, 2020

Personeel opgesloten

Nadat hij het geld had buitgemaakt, sloot de overvaller het personeel op in de kantoorruimte van de winkel. Niemand raakte gewond.

De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen zich te melden. Zij kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

De politie onderzoekt een gewapende #overval op een winkel aan de Koolweg in #Elsloo. https://t.co/Kw0d88RXOX — Politie Limburg (@PolLimburg) July 17, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.