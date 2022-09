Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van…Wais Shirbaz

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Wais Shirbaz.

Vanaf 2017 werkt Wais Shirbaz bij de NVJ als secretaris omroepzaken en sinds 2021 is hij ook hoofd werkvoorwaarden, waarbij hij verantwoordelijk is voor strategie en beleid op het gebied van werkvoorwaarden van journalisten. Als belangenbehartiger voor journalisten kijkt, luistert en leest hij graag zoveel mogelijk het werk van onze achterban. Tegelijkertijd is dat voor hem een onmisbare bron van informatie.

De 5 podcast-tips van… Wais Shirbaz

1. Freelanceleven

Op dit moment ben ik bij aflevering 14 van de podcast Freelanceleven van Erwin van ’t Hof en Sanne Poot. Daarin wordt een interessant gesprek gevoerd met Mark Deuze (hoogleraar mediastudies aan de UvA) over de reden waarom mentale problemen vaak voorkomen in de journalistiek en wat de betrokken journalisten zelf en de organisaties daaraan kunnen doen.

2. De Volkskrant elke dag

In de podcast De Volkskrant elke dag bespreekt Sheila Sitalsing samen met een specialist uit de redactie een actueel thema. Ik ben een groot fan van Sheila Sitalsing vanwege haar wijze van benadering van actuele thema’s en de diepgang die zij zoekt in haar gesprekken met collega’s. In de aflevering van 4 september schetst Carlijne Vos (buitenlandredacteur) een duidelijk beeld van de huidige situatie in Afghanistan en vertelt over haar recente reis daarnaar en over het lot van de vrouwen op dit moment.

3. De plantage van onze voorouders

In de podcast De plantage van onze voorouders onderzoekt Maartje Duin de sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. Ik kwam hiermee in aanraking door een tip van een collega. Normaal gesproken luister ik naar podcasts die over zeer actuele thema’s gaan, maar ik was blij verrast. De zoektocht, de afwegingen, de conclusie en open eindjes in het verhaal zijn zeer boeiend.

4. Boekestijn en De Wijk

In deze podcastserie wordt onder de leiding van Hugo Reitsma door Arend Jan Boekestijn en Rob de Wijk actuele thema’s die zich in het buitenland afspelen behandeld in relatie tot de situatie in Nederland. De laatste podcast die ik heb beluisterd gaat over de hoge energiekosten en de korte/lange termijngevolgen daarvan voor ons allemaal. Zij proberen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te belichten en dat spreekt me heel erg aan.

5. ‘De Dienst’

Podcast De Dienst is een serie van en over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gemaakt door Liesbeth Rasker. Boeiende verhalen waarmee een inkijkje geboden wordt in de wijze waarop AIVD diverse onderwerpen oppakt.

