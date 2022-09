Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Jeroen Holtrop

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Jeroen Holtrop.

Jeroen Holtrop is een bekende online verslaggever. Hij is vaak onderweg en heeft dus genoeg tijd om podcasts te luisteren. Jeroen werkt voor De Telegraaf en Omroep PowNed.

De 5 podcast-tips van Jeroen Holtrop

1. Ervaring voor beginners

Theo Maassen is een baas. De manier waarop hij mensen spreekt over het ‘maken’ is echt heel cool. Namen die langskomen zijn Eva Jinek, Sheila Sitalsing en Michel van Egmond.

2. Oorlog in het Paradijs: de Strijd om Bali

Podcast over de bloederige strijd in het Bali van 1946.

3. De kapiteinenlijn

Deze podcast wordt gemaakt door ondernemers Yves Gijrath en Erik de Vlieger. Het gaat van hot naar her, en de heren nemen geen blad voor de mond. Volgens mij zijn het echte cowboys, vrije jongens, en daar houd ik wel van.

4. Estelle en Joëlle all-in

Moeder (Estelle Cruijff) en dochter (Joëlle Gullit) die allerlei dingen met elkaar bespreken. Soms vrij schaamteloos, maar daardoor juist top.

5. Ongefilterd met Kitty en Elif

Ik heb net met één van de makers gegeten en beloofd deze podcast van De Telegraaf te noemen. Aanrader!

