Welke OV-stakingen je vandaag en morgen kan (of moet…) verwachten

Vandaag gaat de derde dag van de streekvervoerstaking in werking. Deze keer zijn de bussen van onder andere Arriva en Connexxion in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg aan de beurt. Morgen gaat ook het NS-personeel landelijk staken. Het personeel staakt omdat onder meer vakbond FNV de werkdruk te hoog vindt.

Die hoge werkdruk is deels te verklaren door het personeelstekort en doordat vervoerders met een overvloed aan parttimers werken. Daarnaast zijn de lonen simpelweg niet hoog genoeg en is de vakbond van mening dat er afgelopen jaren te veel buslijnen zijn opgeheven. FNV wil dat daar in een nieuwe cao iets aan gedaan wordt.

Vrijdag dubbel pech voor reizigers

Sinds dinsdag is het streekvervoer verspreid over het land aan het staken. De FNV organiseert de acties in aanloop naar een landelijke staking die morgen plaatsvindt. Want naast dat het streekvervoer in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel plat ligt, rijden er de hele dag geen treinen. NS ziet geen mogelijkheid om op een veilige manier een dienstregeling op te tuigen, omdat veel treinen dagelijks door meerdere regio’s rijden. Het bedrijf meldt dit ‘buitengewoon vervelend’ te vinden voor reizigers.

De vakbonden FNV, VVMC en CNV hebben voor morgen treinstakingen gepland in de regio’s west en noordwest, waar de Randstad voor een groot deel onder valt. Toch zal er in het hele land geen enkele trein op pad gaan.

Eisen van de vakbonden

De streekvervoersbedrijven zijn eerder dit jaar met een eindbod gekomen voor een cao. Vakbond CNV ging hiermee akkoord, maar FNV niet. Als gevolg daarvan besloten de chauffeurs die bij FNV aangesloten zijn om eerder dit jaar het werk al eens neer te leggen. De stakingen van deze week zijn daar een vervolg op. De stakers vinden dat banen in het streekvervoer aantrekkelijker gemaakt moeten worden met onder meer hogere lonen en meer vaste contracten.

Het gaat dus alleen om vervoerspersoneel dat lid is van FNV. De overige medewerkers komen wel werken. De stakingen van een deel van de werknemers hebben echter overal consequenties. Wie op reis gaat kan zich het beste dus maar goed voorbereiden.

Uitzonderingen

Er zijn ook vervoersbedrijven waarvan het personeel niet meedoet aan de staking deze week. Zo rijden de treinen van NS deze week gewoon volgens dienstregeling, behalve op de eerder genoemde vrijdag (morgen dus). Verder rijdt het stadsvervoer in Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) eveneens normaal, omdat deze bedrijven vallen onder een andere cao. Het vervoer in de stad Utrecht werd gisteren wél geraakt, omdat hier wordt gereden door streekvervoerder Qbuzz.