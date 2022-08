Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen water, elektriciteit en gas, bezichtigen kan ook niet. Toch is dit huis een regelrechte hit

Nu al honderd geïnteresseerden – de helft uit Friesland en de helft daarbuiten – en twaalf biedingen: het te koop staande huis aan de Headyk in Dronryp maakt de tongen los.

Waarom? Dat is zeer de vraag, want Headyk 51 ligt aan het Van Harinxmakanaal en de Boalserter Feart en is alleen over water bereikbaar. Bezichtigen is niet mogelijk. Er is geen drinkwater en je moet het eveneens zonder gas en elektriciteit stellen.

Wat dit huis zo bijzonder maakt, volgens verkopend makelaar Frank Zijlstra van Struiksma Makelaars, is de locatie. De woning is rond 1855 gebouwd als brugwachterswoning. Er is nog een jaagpad langs de Boalserter Feart – al is dat overwoekerd – en achter het huis ligt de ringsloot.

De huidige eigenaar heeft het huis nu zo’n vijf jaar in bezit, maar kwam er zelden. Zijlstra: „Hij woont er ook niet, af en toe kwam de eigenaar er met zijn vrouw om in het tuintje wat onderhoud te plegen. Ze gebruikten dan het bootje van hun zoon.”

Slechte staat van onderhoud

Het huis is in slechte staat van onderhoud, daar is de makelaar eerlijk in. Het staat zelfs in de advertentie op woningsite Funda, al hopen sommige nieuwsgierigen dat het toch nog een beetje meevalt. „Dat is niet zo”, verzekert Zijlstra. „Het huisje ziet er leuk uit, maar als de makelaar zegt dat het technisch in slechte staat is, dan is het ook echt slecht.”

En toch stroomt de inbox van Zijlstra vol. Negen van de tien telefoontjes gingen vorige week over Headyk 51. Rond de honderd geïnteresseerden hebben zich al gemeld. Er zijn al twaalf biedingen binnengekomen. De richtprijs van 85.000 euro wordt volgens Zijlstra vast wel gehaald. Wie het huis wil kopen, kan tot 19 september een bod doen.

Binnenkijken mag alleen door de ramen

Zelf een bootje huren om potentiële kopers toch even het huis en de omgeving te laten zien, was voor Zijlstra geen optie. Op Funda staan duidelijke foto’s, er is een drone-video gemaakt en wie zelf een bootje heeft – dat is toch nodig als je dit huis zou kopen – kan er gerust op eigen houtje naartoe. Binnenkijken mag alleen door de ramen, want de deur zit op slot. „Als je wel bezichtigingen doet, is de kans groot dat veel mensen puur uit nieuwsgierigheid willen kijken, dat voegt niks toe.”

Volgens Zijlstra zijn er maar weinig van dit soort huizen op de markt, juist vanwege de locatie: pal aan het water en geen mens in de buurt. Wie rust en stilte zoekt, moet vooral een bod doen. „Ik had deze aandacht toch wel verwacht, het is wel een bijzonder gebeuren, dat trekt natuurlijk een hoop lieden – ook al kun je er niet komen en heb je niets in de buurt.”

Eigen weg aanleggen

Een eigen weg aanleggen kan nogal ingewikkeld zijn, stelt Zijlstra. Het weiland ernaast is namelijk van een boer. Daarnaast is de grond langs het Van Harinxmakanaal in handen van de provincie en de oever bij de Boalserter Feart is van de gemeente Waadhoeke. Wie het huis gaat verbouwen, zal ook inventief moeten zijn. „Je moet dan een regeling treffen met de boer of bouwmaterialen op een ponton over water vervoeren. Dat gebeurt natuurlijk nu ook wel.”

Zijlstra laat het de komende weken allemaal op zich afkomen. De 85.000 euro zal ongetwijfeld worden overtroffen. In de week van 19 tot 23 september gaat de makelaar met de eigenaar in gesprek over de biedingen. „Ik ben erg benieuwd naar de uiteindelijke prijs, we gaan het zien.”