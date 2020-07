Ken je deze podcasts al? #34 Religie en spiritualiteit

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week voor Metro vijf luisterwaardige podcasts. Met vandaag als thema: Religie en spiritualiteit.



1. De Verwondering Podcast

In De Verwondering Podcast gaat KRO-NCRV-presentatrice Annemiek Schrijver op zoek naar het wonder van het alledaagse. In deze podcastserie wordt niet alleen godsdienst besproken, maar ook liefde en levenskunst en de zin van het leven.

2. De Ongelooflijke Podcast

Deze EO-podcastreeks gaat over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Journalist David Boogerd en theoloog Stefan Paas voeren verdiepende gesprekken met spraakmakende gasten, zoals Leo Blokhuis, Arnon Grunberg, Herman Finkers en Gert-Jan Segers.

3. Eerst dit



Eerst Dit is een dagelijkse bijbelpodcast van EO en de missionaire Protestantse IZB. Elke dag krijg je in deze podcast zeven minuten bijbellezing en overdenking. Volgens de makers helpt het luisteren van deze podcast ‘om in je drukke leven te groeien in geloof in God en het volgen van Jezus’.

4. Leven zonder stress

In deze populaire podcast voert Patrick Kicken gesprekken over stress, geluk, zingeving, seksualiteit, meditatie, denken, ontspanning, relaties, ziekte, geloof en meer.

5. Het Leven, een gebruiksaanwijzing

In deze VPRO-podcast staat bij elke aflevering één vraag centraal die simpel en praktisch geformuleerd is, maar die op de een of andere manier wringt. Vragen als ‘Hoe te vergeten?’, ‘Hoe niets te doen?’ en ‘Hoe een bittere pil te slikken?’.

