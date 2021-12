‘Peter R. de Vries-nummer’ A Wither Shade of Pale populair, wat doet hij in de Top 2000?

Luisteraars van de Top 2000 kijken uit naar de plek waarop het nummer A Whiter Shade of Pale belandt. De single werd de afgelopen zomer gedraaid bij de uitvaart van de omgebrachte misdaadjournalist Peter R. de Vries. Ook alle radiostations lieten het toen horen.

A Whiter Shade of Pale is een song van Procol Harum uit 1967 en was de favoriet van Peter R. de Vries. Vanmorgen werd bekend dat hij in de Top 4000 van Radio 10 op nummer 27 terechtgekomen is. Vorig jaar stond het lied nog op plek 200. In de Top 4000 staat een oude bekende op 1, Bohemian Rhapsody van Queen.

A Whiter Shade of Pale in de Top 2000

Dat A Whiter Shade of Pale dit jaar weer in de Top 2000 is sowieso een zekerheidje. Dat staat hij jaar in jaar uit. In 1999 was het zelfs nog op nummer 10 te vinden, vorig jaar op 153. Als je echt geen idee hebt waarover het, hier kun je A Whiter Shade of Pale horen. In dit geval gaat het om het muzikale eerbetoon aan Peter R. de Vries tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala, gezongen door Xander de Buisonjé.

Top 10 Top 2000 wordt vandaag bekend

NPO Radio 2 maakt vandaag om 16.45 uur bekend hoe de top 10 van de Top 2000 eruitziet. En dus ook wie volgens de luisteraars de lijst dit jaar zal aanvoeren als nummer 1.

Dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte sluiten niet uit dat het favoriete nummer van de doodgeschoten Peter R. de Vries, A Whiter Shade of Pale dus, hoog gaat eindigen. Ook Guaranteed van Eddie Vedder gooit hoge ogen. De tekst van dat nummer bevat het levensmotto van De Vries: ‘On bended knee is no way to be free‘. „Ik durf echt niet te voorspellen welke kant het op gaat, maar die platen vallen wel op”, zei Roodbeen eerder. „Je ziet dat het leeft. Of het dark horses voor een toppositie zijn? Oh ja, zeker”, vulde Kijk in de Vegte aan.

Ook Radio 10-dj Gerard Ekdom zag een hoge notering in ‘zijn lijst’ wel aankomen. Tegen het ANP zei hij: „Deze plaat heeft heel veel indruk gemaakt op Nederland. Het is een soort muzikale rouwkaart.”



‘Stem op A Whiter Shade of Pale!’

Op Twitter klonken al veel oproepen om A Whiter Shade of Pale richting een hoge notering in de Top 2000 te stemmen. Wie dit op tijd leest, heeft nog een paar uurtjes om zijn of haar stem uit te brengen.

Schokkende gebeurtenissen die collectief veel met mensen doen, leveren vaker een hoge notering in de Top 2000 op. In 2015 belandde Imagine van John Lennon op nummer 1 na de terroristische aanslagen in Parijs. Vorig jaar kwam Soldier On van DI-RECT binnen op 12. De single had mensen steun gegeven tijdens de eerste lockdown-periode in coronatijd. Dat gold al helemaal voor Roller Coaster van Danny Vera. Doordat het leven voor velen opeens een achtbaan was geworden, staat het nummer in de Top 2000 helemaal bovenaan.

Vanavond weten we meer…